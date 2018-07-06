人民幣中間價報6.6336

人民幣中間價報 6.6336，上一交易日報 6.6180 ，

郭樹清：人民幣不存在大幅貶值的可能

7 月 5 日，中國銀保監會主席郭樹清在接受媒體採訪時表示，人民幣匯率經過去年以來的調整，已進入雙向波動的合理區間，經濟基本面決定了其不存在大幅貶值的可能。

郭樹清進一步指出，今年以來，我國金融體系總體運行平穩。伴隨著國民經濟的穩中向好，銀行業、保險業和證券業經營安全穩健。6 月以來，投向實體經濟的資金大幅增加，上半年社會融資規模總體穩定增長。上市公司盈利能力提升，平均估值水平在主要經濟體中居於低位。雖然信用債市場略有波動，但違約率遠低於國際市場平均水平，總體風險完全可控。

經濟基本面支撐人民幣匯率

在溫彬看來，經濟基本面和國際收支狀況決定人民幣匯率水平總體保持穩定。一是上半年宏觀經濟保持穩中向好，預計上半年 GDP 增​​長會在 6.7% 左右，保持在平穩運行區間。二是供給側結構性改革深入使中國經濟新功能貢獻佔比上升，經濟結構不斷優化。三是國際收支仍保持平衡，隨著中國金融市場進一步開放，跨境資本雙向流動在預期之中，由此也有助於國際收支平衡。

“由經濟基本面所決定的均衡匯率應是人民幣的長期錨。” 工銀國際首席經濟學家程實強調，今年中國經濟增長開局平穩。從經濟表現看，1-5 月全國規模以上工業企業實現利潤總額同比增長 16.5%，盈利持續改善不僅促使生產活動保持旺盛，也引導民間投資同比上升。從風險化解看，在 2017 年宏觀槓桿率增長放緩基礎上，非金融企業部門槓桿率和金融部門槓桿率雙雙下行，影子銀行規模明顯萎縮，系統性風險從源頭上得到有效抑制。從動能轉換看，新經濟紅利正在加速釋放，消費升級擴大內需潛力，進一步推動中國經濟高質量發展。

並未重啟逆週期因子

7 月 3 日開始，人民銀行官員連續針對匯率問題向市場傳遞聲音，力挺人民幣具備均衡穩定的基礎。有分析人士稱，如果有需要，可能會重啟逆週期因子。

“但從今天中間價的情況來看，目前並沒有重啟。” 知名外匯專家韓會師對媒體表示，當天的中間價就是按照參考前一日收盤價和一籃子匯率來決定。

中國金融四十人論壇高級研究員、國家外匯管理局國際收支司原司長管濤也表示，目前不論是經濟基本面，還是市場預期，都比 2015 年、2016 年有了極大的改善。人民幣匯率單邊下跌的預期已經被打破了。

2017 年 5 月，央行在參考一籃子貨幣和前一日收盤價的中間價定價機制的基礎上，引入了逆週期因子，來對沖市場的順週期性，緩解外匯市場的 “羊群效應”，並讓匯率更好反映經濟基本面，起到打破單邊預期的作用。2018 年 1 月 9 日，人民銀行表示，已經通知中間價報價行暫停逆週期因子，體現了對市場的信心。