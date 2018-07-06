報道稱富士康今年代工大部分新iPhone 緯創出局

北京時間7月5日晚間消息，台灣地區媒體今日援引富邦證券(Fubon Securities)的消息稱，今年富士康將代工大部分蘋果iPhone手機。

蘋果今年預計將發布三款新iPhone，分别為5.8英寸OLED版iPhone(iPhone X二代)、6.5英寸OLED版iPhone(相當於iPhone X Plus)和6.1英寸LCD版iPhone。

該報道稱，今年富士康將代工幾乎全部的二代iPhone X，90%的iPhone X Plus，以及75%的LCD版iPhone。而剩餘部分將由和碩聯合(Pegatron)代工。另外，緯創(Wistron)將不再代工今年的新iPhone。

富邦證券預計，6.1英寸LCD版iPhone的售價約為799美元，使用的材料基本與iPhone 8 Plus一緻，成本預計為275美元。

相比之下，知名蘋果分析師郭明錤預計，6.1英寸LCD版iPhone售價將低於700美元。這與摩根士丹利分析師凱蒂·休伯特(Katy Huberty)預期一緻，後者認為LCD版iPhone最低售價為699美元。

來源：新浪財經

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