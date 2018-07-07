熱門股－外資連8買 大江穩坐前10高價股排名

大江生醫 (8436-TW) 7/2 獲外資、投信買超 754 張，盤中登上 500 元高價，躋身高價股前十大排行榜，排名第八。外資連續 8 日買超，力挺大江生醫本週股價漲幅 9.99%、收在 517 元，穩居生技股后寶座。

外資對大江生醫連續買超 8 日，累計買超張數 1820 張，7/2 單日外資大買 592 張，投信也大舉買超 162 張，使大江生醫不畏美中貿易戰抗跌逆勢上攻，本週收在 517 元，漲幅 9.99%，排名台股第八高價股，生技股中僅次於精華 (1565-TW)。

大江生醫 6 月營收衝破 6 億大關，登上歷史新高，已是連續 4 個月刷新紀錄，第 2 季營收為 16.26 億元，季增 27.53%、年增 75.4%，連續 16 個季度寫下年增正成長，累計上半年營收 29.02 億元，年增 64.37%。今年營收及獲利都有望雙創新高。

大江生醫指出，自去年底發表的雙營劑型，利用微脂體技術，突破油水配方限制，使用在保健食品及面膜等主要產品上，除了提升產品效能外，明顯挹注營收業績表現，旗下速效面膜 LipoMask 更奪得 2018 東京發明展金牌及大會評審團特別獎。

大江生醫表示，今年打造「生物挖礦」的營運模式，將以基因科技、大數據、自動化、智能配方平台及工業 4.0 製造，打造高效能產品，對外取得國際獎項肯定，將是品牌前進國際市場的有效助力。