聯發科真有望？傳蘋果2020年停用英特爾5G數據機晶片

科技部落格《9to5Mac》引述以色列財經報紙《Calcalist》稱，蘋果 (Apple) (AAPL-US) 已經知會英特爾 (Intel) (INTC-US)，蘋果 2020 年產品線都將不再使用英特爾 5G 數據機晶片。

該報也指出，由於失去主要銷售對象，英特爾因此中止該款 5G 數據機晶片的開發 (代號名稱 Sunny Peak)，而聚焦改善計畫中的產品以期推出更好的 5G 數據機再讓蘋果回心轉意。

然而，英特爾代表回應，「英特爾自今年至 2020 年的 5G 顧客關係與發展路線沒有任何改變，我們仍致力發展 5G 產品和項目。」但此回應似乎也沒有直接否認蘋果 2020 年後將切換 5G 數據機供應商的說法。

蘋果向來採用高通數據機晶片，但與高通的訴訟不斷，促使蘋果向其他公司採購數據機晶片。此外，數日前已有媒體報導，蘋果有機會投入 5G 技術逐漸純熟的聯發科的懷抱，提高上述消息可信度。

New Street 研究公司分析師 Pierre Ferragu 一反過去看漲英特爾的立場，週四再補一槍，稱英特爾過去 7 年發展手機是個錯誤、死路般的策略，浪費了至少 170 億美元。

「這一切始於 2011 年收購了英飛凌的無線部門，我們估計英特爾在手機上累計浪費 170 億美元，而且每年還虧損 25 億美元以上。」

「如果英特爾要一併退出製造『基頻』數據機晶片，這也不是壞事，說不定最近英特爾 Brian Krzanich 下台後，新領導者更能聽到我們的呼喚而離開那個事業。」

英特爾週四上漲 1.28 美元或 2.59% 至 50.75 美元。高通 (Qualcomm) (QCOM-US) 上漲 2.05 美元或 3.7% 至 57.38 美元。

在無線晶片廠中，週四贏家是 Qorvo (QRVO-US)，雖然不是製作數據機晶片，而是其他主要晶片、功率放大器。 KeyBanc 分析師 John Vinh 認為該公司今年可以搶到蘋果 iPhone 的大單，因而將其評級自持股觀望 (Sector Weight) 調升至加碼(Overweight)，目標價調整為 95 美元。

週四 Qorvo 股價大漲 4.38 美元或近 6% 至 81.82 美元。