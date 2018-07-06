騰訊(00700-HK)ADR升2.83元 內銀軟內險穩

美股高收，港股ADR指數收報28281點，升99點，升0.35%。騰訊控股(00700-HK)ADR收報388.43元，較港收市升2.83元；匯豐控股(00005-HK)ADR收報73.95元，較港收市升1.45元；港交所(00388-HK)ADR收報227.05元，較港收市跌0.35元；友邦(01299-HK)ADR收報67.22元，較港收市升0.22元。
內銀微跌內險股則升，建設銀行(00939-HK)ADR收報7.11元，較港收市跌0.01元；工商銀行(01398-HK)ADR收報5.52元，較港收市跌0.01元；中人壽(02628-HK)ADR收報19.41元，較港收市升0.17元。
油價跌超過1%，油股跌。中海油(00883-HK)ADR收報12.45元，較港收市跌0.11元；中石油(00857-HK)ADR收報5.63元，較港收市跌6仙；中石化(00386-HK)ADR收報6.79元，較港收市跌0.02元。
至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報68.44元，較港收市升0.29元；聯通(00762-HK)ADR收報9.54元，較港收市升0.15元；中電信(00728-HK)ADR收報3.62元，較港收市跌0.03元。
更多精彩內容
請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)
財華香港網 (http://www.finet.hk)或
現代電視 (http://www.fintv.com)