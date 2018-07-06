美股盤後─科技股上漲 道瓊收高181點 貿易爭議 投資人仍謹慎

在科技股漲勢帶動下，美國股市週四收高。但因美國準備對自中國進口商品課稅，投資人仍謹慎。

道瓊工業平均指數收高 181.92 點或 0.75% 至 24356.74。

Nasdaq 指數收高 83.75 點或 1.12% 至 7586.43。

S&P 500 指數收高 23.39 點或 0.86% 至 2736.61。

費城半導體指數收高 35.25 點或 2.72% 至 1332.96。

週五，預期美國將對 340 億美元的中國商品正式課稅，預期北京亦將對美國商品課稅，進行報復。

分析師說，川普升高了對中國的貿易衝突，保護主義將開始對全球經濟造成傷害，市場因而謹慎。緊張期間延長將影響整體經濟展望，結局亦將惡化。

貿易緊張使近來的股市受到壓力，投資人擔憂關稅將衝擊到企業獲利與全球經濟。

報導指出，美國駐德國大使告訴汽車業主管，川普總統可能停止對歐洲汽車課徵關稅，換取歐洲讓步。該消息支撑了股市小幅上揚。通用汽車股價一度上漲 2.6%，終場收高 1.3%。

分析師說，市場可能已反應了所有美國貿易的負面消息。短期內，任何貿易消息將屬中性或利多。

科技股週四上漲，美光上漲 2.6%。該公司證實中國將阻止部份晶片銷售，但該情況對其營收只會造成小幅衝擊。臉書，蘋果與亞馬遜股價亦上漲。

聯準會 (Fed) 今日公布 6 月會議記錄，顯示央行擔憂讓經濟過於強勁，可能導致經濟大幅下滑。

分析師說，Fed 可能取消寬鬆的立場，經濟數據已開始支持這類預測。

經濟數據方面，ADP 公司今日公布，美國私人企業 6 月新增就業 17.7 萬人。

上週，美國初次申請失業金人數上升至 23.1 萬人，但整體趨勢仍顯示美國勞工市場吃緊。

週五，美國將公布 6 月就業報告，為投資人所重視。