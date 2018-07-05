綠地香港(00337-HK)訂立多項承包商協議

綠地香港(00337-HK)公布，於2018年7月5日(交易時段後)訂立以下協議：

全資子公司海口項目公司與甲承包商(為綠地控股擁有100%權益的子公司)訂立海口承包商協議，以委任甲承包商為海口項目的承包商，估計總合約金額約人民幣4.51億元(約5.31億港元);

海口項目公司(為公司的全資子公司)與乙承包商(為綠地控股擁有51%權益的子公司)訂立海口(勘察設計施工)承包商協議，以委任乙承包商為海口(勘察設計)項目的勘察、設計、採購及建築工程的承包商，估計總合約金額約人民幣2.099億元(約2.47億港元);

全資子公司滇池項目公司與甲承包商(為綠地控股擁有100%權益的子公司)訂立滇池承包商協議，以委任甲承包商為滇池項目的承包商，估計總合約金額約人民幣2.63億元(約3.1億港元);

徐州項目公司(為公司擁有100%權益的子公司)與丙承包商(為綠地控股擁有51%權益的子公司)訂立徐州主承包商協議，以委任丙承包商為徐州項目的承包商，估計總合約金額約人民幣1.97億元(約2.32億港元);

公司擁有70%權益的子公司肇慶項目公司與丁承包商(為綠地控股擁有55%權益的公司)訂立肇慶承包商協議，以委任丁承包商為肇慶項目的承包商，估計總合約金額約人民幣1.49億元(約1.75億港元);

公司與森茂(為綠地控股擁有60%權益的子公司)訂立框架協議，以委聘森茂進行園林項目的園林綠化工程。

於本公告日期，綠地控股間接持有公司全部已發行普通股股本約59%。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)