◆台灣發行公司持股轉讓日報表

1.上市公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 華通 法人董事代表人 陳嘉懃 273,668 67,000 贈與 陳思潔 浩鑫 經理人 石翔麟 150,000 150,000 一般交易 2.上櫃公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 台燿 經理人 鍾強 45,000 20,000 贈與 鍾艾 霈方 經理人 池千駒 14,059 7,059 贈與 呂慶盛 來思達 法人董事代表人 馮周金鑾 1,418,193 700,000 贈與 謝許英基金會 3.公開發行公司持股轉讓日報表(未上市、上櫃) ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 受讓人 目前持股 轉讓持股 光禹國際 法人董事代表人 字維新 賴淑梅 734,179 37,000