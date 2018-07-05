寶威控股(00024-HK)斥資429萬新元再次認購1300萬股AMAL配售股份

寶威控股(00024-HK)公布，於2018年7月4日，公司的全資附屬公司寶威鋰業以每股0.33新元的發行價再次認購1300萬股AMAL配售股份，約佔AMAL已發行股份的2.01%，金額合計為429萬新元(相當於約2474.04萬港元)。計及寶威鋰業及Hillot於認購前所持有AMAL約12.39%股權，公司於本公告日期透過其附屬公司合共持有AMAL約14.40%股權。

公告稱，岩石鋰礦的資源十分稀缺。作為新能源電動汽車等産業必備的基礎材料，鋰資源具有巨大的市場需求。AMAL在巴爾德山開展的鋰礦項目已於2018年4月份開始生産鋰輝石精礦及於五月起陸續付運，董事局對該項目的發展前景充滿信心。

AMAL為一間澳大利亞礦業公司，專業開發及開採鋰及钽資源及相關産品，於SGX-ST上市。AMAL擁有西澳巴爾德山鋰钽礦50%的權益。寶威鋰業與AMAL簽訂有鋰精礦五年獨家包銷後續五年優先購買的包銷合同。

此外，AMAL正與Tawana根據相關法律進行合併上市安排，合併後將共同擁有100%的Bald Hill項目，其股份日後將同時於SGX-ST及澳洲交易所上市。

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