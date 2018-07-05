中國富強金融(00290-HK)完成發行6000萬港元可換股債券

中國富強金融(00290-HK)公布，本金總額為6000萬港元的Riverhead可換股債券第三批債券已成功向Riverhead Capital發行。

緊隨悉數兌換Riverhead可換股債券第三批債券後，將發行10億股兌換股份，相當於公司擴大後已發行股本約12.37%；及緊隨該等可換股債券及公司現有可換股債券，包括未償還本金餘額為5345.4萬港元的信達可換股債券；未償還本金總額為1.54億港元的PAL可換股債券；及未償還本金總額為6000萬港元的Riverhead可換股債券第二批債券所附帶的兌換權獲悉數行使時公司經擴大已發行股本約7.98%。

Riverhead Capital受Riverhead可換股債券條款及條件所載兌換限製所規限：兌換新可換股債券不得觸發Riverhead可換股債券持有人及與其任何一方之一緻行動人士於收購守則規則26.1項下的強製要約責任;或導緻公司未能符合上市規最低公眾持股量規定。

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