詳解美股上漲的唯一動力——庫藏股

2018 年美股庫藏股似乎是股市上漲的主要原因，正如一周前美國銀行發布的每周一圖所示，今年他們的企業客戶庫藏股額大大超過了歷年同期平均水平。

隨後美銀美林客戶資金流檢測部門又發布最新的數據顯示，在財報季的庫藏股鎖定期到來之前，企業客戶的庫藏股金額緩慢下降，總體來看以財報季為節點，庫藏股量呈季節性走勢。但 2018 年初至今庫藏股金額年增率增 101%，是歷史上庫藏股數額較高的年份。

華爾街見聞曾提到，美國上市公司第二季宣布了 4336 億美元的股票庫藏股，幾乎是第一季 2421 億美元的兩倍。

美銀美林的統計中還反映出，金融（106 億美元）、科技（105 億美元）、醫療健康（65 億美元）和可選消費、工業品板塊企業為股票庫藏股企業大戶。

美銀美林指出，上半年科技股的漲幅幾乎是上市企業庫藏股潮推動的。

上市公司庫藏股可熨平股價，防止投資客大幅獲利。不止是科技股，金融、工業品、可選消費品板塊的投機機構可以在上市公司庫藏股潮中止步了。另外，各板塊個股都有被非企客戶賣出，但工業品板塊除外，上半年非企和企業客戶個股和板塊 ETF 凈買入額為正。

可以大致推斷出，如果美銀企業客戶上半年都在大舉庫藏股，那麼其餘的客戶都在拋售股票。正如美銀所說，更加肯定的是，上半年只有個人投資者或高凈值客戶在買入為數不多的美股，那麼機構投資者是美股最大的賣家，其中對沖基金同期賣出金額也很大。

投資者不得不懷疑，如果沒有庫藏股，美股漲幅將得不到支撐。因為在股票庫藏股鎖定期到期前，潛在「接盤俠」可能在最近風險較大的美股市場環境下，也選擇觀望。