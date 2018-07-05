大立光Q2營收重登百億元優預期 法人估EPS上看40元

大立光 (3008-TW) 今 (5) 日公布 6 月營收，以 45.08 億元創今年新高，月增 4.36%，年增 16.82%，營收月成長幅度優於外資預期的 2%；第 2 季營收為 122.96 億元，季增 38.51%，年增 8.68%，大立光預估，7 月營收將更勝於 6 月。而分析師認為，大立光第 2 季每股純益將可上看 40 元。

大立光 6 月營收為高畫素鏡頭產品為主，1000 萬畫素以上占 80-90%，800 萬畫素產品占 10% 以內，500 萬畫素產品占 10% 以內，其他產品占 10% 以內。

大立光前 6 月營收為 211.71 億元，年減 4.28%；證券分析師黃漢成預期，大立光第 2 季營收成長幅度大，加上新台幣匯率有利因素，毛利率將在 66-70% 之間，優於第 1 季 63.4%，加上匯兌損失回沖，估計單季每股純益將有 40 元水準，上半年每股純益 70 元，全年每股純益則上看 200 元以上。

大立光第 1 季因為蘋果訂單減少，營收降到 88.77 億元，較上季與去年同期皆下滑，毛利率 63.33%，稅後純益 40.19 億元，每股純益為 29.96 元，其中毛利率減少主要在生產良率下滑及營收規模縮小，黃漢成表示，大立光第 2 季營收回升超乎預期，季增幅 38.51%，隨著營收規模擴大，產品良率提升與否，以及毛利率改善情形，都是目前法人圈關注重點。

大立光將在 7 月 12 日由執行長林恩平主持召開法說會，分析張陳浩指出，除蘋果手機領先推出 3D 感測裝置，手機光學元件的擴大應用仍為市場聚焦焦點，目前市場最關切仍在針對蘋果明年將推出 3 鏡頭手機、後置虛擬實境 (VR)、擴增實境 (AR) 等相關設計，大立光是否在鏡頭組設計上完成準備。