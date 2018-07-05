彩晶今除息 搶進車前車用面板市場 車用、工控占營收比重約1-2成

彩晶 (6116) 於今 (5) 日除息，每股配發 0.5 元股息，除息參考價 8.45 元，除了手機消費性電子產品之外，三年前由售後車用面板，開始跨入車前市場，今年車前市場可望放量，整體車用、工控面板逐步放量，占營收比重攀升到 1-2 成。彩晶月產能 13 萬片 5.3 代線 LCD 面板廠，主要生產中低階 TN 智慧型手機面板，全球市占率達 32%，18：9 全螢幕取代 16：9，成為中小尺寸主力產品；月產能 8 萬片觸控面廠，主要生產前段感測元件(sensor)，提供給南京模組廠、華南客戶作為後段模組之用，第一季為傳統淡季，單季營收 44.43 億元，毛利率為 29.76%，稅後盈餘 8.73 億元，每股盈餘 0.27 元。



目前彩晶各尺寸產品組合：6 吋以下小尺寸產品占營收比重為 76%，6-10.1 吋中尺寸產品占營收比重為 15%，11 吋以上大尺寸產品占營收比重為 10%，其南科廠導入 18：9 全螢幕手機面板生產線，持續開發 IOT、穿戴、車載所需技術產品及 On-Cell Touch 解決方案。