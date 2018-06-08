22家上市房企前5月銷售額近1.7兆元 碧桂園遙遙領先恒大萬科

截至目前，大陸及香港上市房企中已有 22 家公司公佈今年 1-5 月銷售數據，金額合計達到人民幣 1.69 兆元，年增約 35%。龍頭房企間差距擴大，1-5 月銷售額前三名中，碧桂園 (2007-HK) 遙遙領先，中國恒大 (3333-HK)、萬科 (000002-CN) 與其的差距已拉大近千億元。

碧桂園 2018 年 1-5 個月，銷售金額約人民幣 3346.8 億元，年增 37%；售建築面積約 3529 萬平方公尺，年增 29.4%。據此計算，碧桂園 5 月單月合同銷售額人民幣 771.6 億元，是今年以來單月最好成績；銷售面積 890 萬平方公尺。

中國恒大 1-5 月銷售金額約達人民幣 2540.9 億元，銷售面積約為 2431.7 萬平方公尺，分別年增 39% 和 30%。公司 5 月銷售金額和銷售面積分別為人民幣 418.3 億元和 385.2 萬平方公尺，分別年增 9.5% 和 3.6%。

萬科 5 月銷售超過中國恒大，躋身人民幣 2000 億元陣營意圖明顯。萬科公告顯示，1-5 月，萬科銷售面積 1585.5 萬平方公尺，年增 4.3%；銷售金額人民幣 2390.3 億元，年增 4.81%。5 月單月，該公司實現合同銷售面積 279.7 萬平方公尺，銷售金額人民幣 428.8 億元。

規模次大的融創中國 (1918-HK) 和保利地產 (600048-CN) 表現均亮眼。保利地產 1-5 月實現簽約面積 1025.98 萬平方公尺，年增 31.22%；實現簽約金額人民幣 1551.19 億元，年增 42.95%。公司 5 月單月銷售面積和銷售金額增速較 4 月略微提升，5 月公司實現簽約金額人民幣 357.21 億元，年增 43.50%。

融創中國 5 月業績繼續爆發，集團銷售金額人民幣 382.7 億元，年增 86%，銷售面積約 253 萬平方公尺。1-5 月，集團實現銷售金額人民幣 1491.3 億元，年增 79%。

中小規模房地產公司 1-5 月銷售增速也很驚人，新城控股 (601155-CN)、中國金茂 (0817-HK)、奧園地產 (3883-HK)、龍光地產 (3380-HK)、時代地產 (1233-HK)、花樣年 (1777-HK)、合景泰富 (1813-HK)1-5 月銷售年增速度均超過了 50%，顯示三、四線城市項目仍然是房企業績增長的主力。其中，中國金茂和奧園地產 1-5 銷售金額年增翻倍，分別為 281.9% 和 153%。

同期也有首創置業 (2868-HK)、陽光 100(2608-HK)1-5 月銷售金額呈下滑趨勢。受項目集中於一線城市等因素影響，首創置業和陽光 100 前月銷售金額年減 16.5% 和 27%。

《中國證券報》援引中原地產首席分析師張大偉表示，總體看，碧桂園、萬科與恒大 1-5 月銷售就突破了人民幣 2000 億元，房企銷售在 2018 年前 5 月依然刷新歷史紀錄。5 月樓市在旺季的影響下，熱點城市成交量有所恢復，較上月出現了明顯地上漲。

但整體看，熱點城市並未出現三、四線城市的價格上漲明顯現象。一、二線城市房價基本平穩，這種情況下購房者中的剛需在旺季市場選擇入市。

美國《富比士》網站 (Forbes) 公布 2018 年度「全球上市公司 2000 強」中，碧桂園排名 143，較去年躍升 130 位。

《星島日報》引述中銀國際指出，三四線城市因調控較少，平均售價低，將保持較活躍的成交量，再加上碧桂園較高的運營效率更易獲得購房的信貸支持，因此維持碧桂園「買入」評級，目標價港幣 25.12 元。

摩根大通也維持碧桂園「增持」評級，目標價港幣 24.2 元，並表示勇於開拓的龍頭房企規模增長至少持續到 2019 年，並支持獲利增長至 2021 年。

碧桂園今 (8) 日開盤後走低，截至上午 10:30，報港幣 17.06 元，跌 1.273%。