國鐵吉訊成立 馬化騰：智能高鐵要讓信息流隨人流、物流跑起來

騰訊科技訊 7月5日，騰訊公司(00700-HK)董事會主席兼首席執行官馬化騰在北京表示，中國高鐵的“鐵粉”正在迅速增長，如果運營好這些 “鐵粉”，鐵路未來很可能成為中國最大的互聯網公司之一。

據鐵路部門反饋，微信支付接入後，半年內12306微信公眾號的關註粉絲數增長7倍，達到3600萬；12306微信小程序的累積用戶也突破1000萬，其中44%的用戶來自微信掃一掃火車票二維碼；上半年已經累計有5000萬人次使用微信公眾號接收12306行程通知信息。

當天，由中國鐵路投資有限公司、浙江吉利控股集團與騰訊公司共同組建的國鐵吉訊科技有限公司（下稱國鐵吉訊）正式揭牌成立，這標志著動車組Wi-Fi平台建設經營取得重要進展。國鐵吉訊將負責向旅客提供包括Wi-Fi服務、休閑文化娛樂、新聞資訊、在線點餐、特色電商、聯程出行、智慧零售等站車一體化、線上線下協同的出行服務。今年5月，騰訊攜手吉利中標了動車組Wi-Fi經營公司的股權轉讓項目，這是鐵路混改的一次重要嘗試。

馬化騰參加了當天的揭牌儀式，並在“智能高鐵發展暨京津城際鐵路開通十周年論壇”上發表了題為《數字技術助力智能高鐵發展》的演講。他認為，去年以來，鐵路推出了在線選座、互聯網訂餐、接續換乘、暢行會員、微信支付、微信通知等貼心服務，讓越來越多的乘客改變了對鐵路的固有印象。

他表示，未來智能高鐵的發展，需要匯聚「三流」、融合「兩網」、打造「一體」。信息流需要跟上人流和物流的速度，只有讓信息和數據，跟隨高鐵的人流、車站的物流等一起快速流動起來，減少信息孤島，打破數壁壘，實現「三流」匯聚，才能讓鐵路摘下「傳統」的標簽。

他談到「兩網」融合時，以騰訊社交平台與高鐵的合作為例提出一個問題：「我們設想一下，中國最大的線下客運網絡與最大的線上社交網絡，如果深度融合起來，會增加多少網絡節點，帶來多大的價值與創新空間？」

馬化騰認為，高鐵網與互聯網的融合，有可能催生出一個開放的數字經濟服務平台，讓全國各地的民生服務和商業服務都能像U盤一樣，可以方便快捷地加載進來，讓高鐵成為各個城市「智慧交通」、「智慧旅遊」、「智慧零售」的組成部分。

此外，未來人們在高鐵上度過的時間越來越多。他認為，我們需要提供真正優秀的數字文化產品，滿足乘客的文化消費需求，打造「文化高鐵」。

「如果我們能夠吸引各方參與者形成一個開放的大生態，那麽打造一個『高鐵數字經濟共同體』，就有可能成為現實。」他在演講中表示。

2008年，京津城際作為中國首條城際高速鐵路正式開通，標志著交通出行走入高鐵時代。目前，中國高鐵總裏程已突破2.5萬公裏。按照交通部規劃，到2020年中國高速鐵路裏程達到3萬公裏，覆蓋80%以上的城區常住人口100萬以上的城市。

附馬化騰演講原文

尊敬的陸總以及各位領導、各位專家、各位朋友，大家上午好！

非常榮幸，參加今天的「智能高鐵發展論壇」。京津城際高鐵開通以來，中國高鐵在十年時間裏取得了舉世矚目的成就，成為「中國速度」的一個標桿。今天的中國高鐵四通八達，逐漸覆蓋了人口集中的各大城市。高鐵出行，改變著中國人的生活方式。

過去十年，也是中國互聯網行業的高速成長期。我們在移動互聯網領域「彎道超車」，成為了美國之外的第二個全球數字創新中心。中國互聯網用戶規模居全球首位，中國經濟社會進入了數字化轉型升級的快車道。2015年中央政府提出「互聯網+」，去年又提了“數字經濟”，今年更是提出「數字中國」。可以說，中國的數字化進程每年都在大步前進。

我們今天論壇的主題，是討論「智能高鐵」的發展，這正好落在高鐵以及數字技術的交匯點上。在這個重要的戰略方向上，鐵路總公司已經進行了富有前瞻性的探索。剛才幾位領導和專家的發言，讓我很受啟發。下面我想從互聯網從業者的角度，來談談自己的看法。這些看法可以用一句話來概括，就是：匯聚「三流」，融合「兩網」，打造「一體」。

先說匯聚「三流」，就是人流、物流和信息流。鐵路系統是實體經濟的大動脈，一直以來都是人流和物流的匯聚地。很多網友喜歡用「鐵老大」來稱呼鐵路部門，一方面說明了鐵路在大家心目中不可替代的重要地位，另一方面也反映了大家還是習慣把鐵路看做「傳統行業」。過去的綠皮車，已經換成了今天的高鐵。為什麽坐在時速三百多公裏的列車上，很多人還是覺得自己在接受傳統行業的服務？我覺得，可能這裏面有個關鍵點是，信息流拖了後腿，跟不上人流和物流的速度。只有讓信息和數據，跟隨高鐵的人流、車站的物流等一起快速流動起來，減少信息孤島，打破數據壁壘，實現“三流”匯聚，才能讓鐵路摘下“傳統”的標簽。在我看來，未來高鐵的智能化，同樣離不開人與人、人與物和人與服務的有效連接。

過去幾年，鐵總領導已經在大力推進「信息流」的精細化運營。例如，過去很多乘客天不亮就要到火車站排隊買票，12306的推出，使得售票處的狀況大大改善。特別是，去年以來，鐵路推出了在線選座、互聯網訂餐、接續換乘、暢行會員、微信支付、微信通知等貼心服務，讓越來越多的乘客改變了對鐵路的固有印象，開始把高鐵看做互聯網時代的新物種。值得一提的是，兩年前，騰訊與哈爾濱鐵路局就嘗試過用LBS大數據等預測客流狀況，輔助鐵路部門決策鐵路資源的安排，效果很不錯。

接著說融合「兩網」，就是高鐵網和互聯網。三流匯聚的基礎，就是兩網融合。很多研究社交網絡的人，喜歡提到梅特卡夫定律，它說的是「一個網絡的價值，等於網絡節點數的平方」。我認為，高鐵網和互聯網的融合，不是簡單相加。「兩網」的深度融合，會帶來難以估量的「乘數效應」。我們設想一下，中國最大的線下客運網絡與最大的線上社交網絡，如果深度融合起來，會增加多少網絡節點，帶來多大的價值與創新空間？這個問題也許未來才會有答案，我這裏只有一組初步數據。最近鐵路部門反饋，微信支付接入後，半年內12306微信公眾號的關註粉絲數增長7倍，達到3600萬；12306微信小程序的累積用戶也突破1000萬，其中44%的用戶來自微信掃一掃火車票二維碼；上半年已經累計有5000萬人次使用微信公眾號接收12306行程通知信息。可以說，我們高鐵的“鐵粉”正在迅速增長。

當然，兩網融合也會帶來一些新的風險。鐵路系統有嚴格的安全需求。騰訊過去20年在國內用戶規模最大的互聯網平台上，與網絡黑產鬥智鬥勇，積累了豐富的網絡安全技術與能力。未來，兩網融合需要把線上與線下的安全視為一個整體，鐵路與互聯網公司更需要緊密地協作。有個小例子是，今年我們騰訊雲的天禦安全團隊和鐵科院團隊聯手出擊，有力打擊了12306上的惡意刷票行為。今年春運，旅客的購票體驗得到了很大提升。

第三，談談打造「一體」，就是「高鐵數字經濟共同體」。隨著高鐵網絡的延伸，人才、產品和資金的流動正在加速，我們越來越成為一個全國統一的大市場。這在網絡密集的區域更為明顯，很多地方政府已經開始在研究「高鐵生活圈」和「高鐵經濟帶」的概念。我認為，高鐵經濟與數字經濟深度融合，才能讓「全國統一的大市場」真正成為現實。前面提到，整個中國經濟社會都在進行數字化的轉型升級，越來越多的城市在推進「數字政府」、「智慧城市」、「智慧交通」、「智慧零售」、「智慧旅遊」等，高鐵網絡一方面需要與各城市數字化升級後的基礎設施融合，比如高鐵與停靠城市的軌道交通、公交和出租車系統是否能夠通過數字化手段實現「無縫連接」，讓高鐵成為各個城市「智慧交通」、「智慧旅遊」、「智慧零售」的組成部分；另一方面，高鐵還可能成為相對落後城市發展數字經濟的「火車頭」和「加速器」，把數字化解決方案輻射得更遠。總的來說，高鐵網與互聯網的融合，有可能催生出一個開放的數字經濟服務平台，讓全國各地的民生服務和商業服務可以方便快捷地加載進來。除此之外，未來人們在高鐵上度過的時間越來越多，我們需要提供真正優秀的數字文化產品，滿足乘客的文化消費需求，打造「文化高鐵」。特別是，隨著「一帶一路」的延伸，未來中國高鐵「走出去」，不但擁有“科技名片”，更會擁有一張「文化名片」。我想，中國高鐵未來還有很多的想象空間。如果我們能夠吸引各方參與者形成一個開放的大生態，那麽打造一個「高鐵數字經濟共同體」，就有可能成為現實。

今年5月，騰訊攜手吉利成功中標了動車組Wi-Fi經營公司的股權轉讓項目。這是鐵路混改的一次重要嘗試。我們與吉利非常珍惜這個難得的機會，希望與鐵路部門一起努力，打造好鐵路互聯網服務的開放合作平台，向旅客提供站車一體化、線上線下協同的一站式出行服務。「交通強國、鐵路先行」。過去十年，中國高鐵和中國互聯網的發展，讓我們堅信，中國人在科技領域，有奮起直追的勇氣和能力。我認為，交通強國與網絡強國是並行不悖的。中國高鐵和中國互聯網的下一個十年，我們將攜起手來，讓覆興的動力更強勁。謝謝大家！

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