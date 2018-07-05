森鉅6月營收年增23% 成本優勢將帶動市佔率持續提升

在貨櫃車市場產業景氣回升，及產品售價調整下， 森鉅 (8942)6 月營收年增逾兩成，達 4.53 億元，月增 0.4%，年增 22.94%；累計 1-6 月營收 24.94 億元，年增 9.94%。法人預期，在調整產品售價，及台幣貶值下，可望大幅提升第二季毛利率表現，帶動獲利成長。法人指出，森鉅已於今年 3 月調價約 3-5%，然受 232 條款影響，美國鋼價及鋁價持續上漲，北美主要競爭對手 Wabash 生產成本亦逐步提高，迫使其調漲產品價格，然森鉅生產之塑鋼板則為非原材料出口至美國，因此不受影響，且於台灣及中國生產，因此生產成本並未提高，可藉成本優勢持續提升市佔率 。



森鉅目前共 9 條生產線，包含台灣 7 條以及中國約 2 條，最大產能約每年 900 萬平方米。法人指出，森鉅 2017 年產能利用率約 60%，2018 年起則因接單狀況逐漸好轉，目前產能利用率已逐漸提升，且原料來源與生產線皆位於亞洲，因此生產成本並未提高，2017 年森鉅市佔率達 28%，Wabash 則降為 22%，法人預計，今年將持續拉開與對手間的市占率差距。