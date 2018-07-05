美國跳槽人數創逾十七年新高 勞動者尋求更高薪資

經濟向好、前景樂觀、就業市場需求旺盛，美國勞動者開始對薪資有了更高的要求。

這體現在自願性失業人數的增加。當勞動者開始追求比生產率更高的薪資水平時，他們會選擇自願性失業，跳槽來獲取更高的報酬。美國勞工部的數據顯示，目前美國自願性失業的水平至少是 2001 年來的最高。

2018 年也是有記錄以來，美國首次出現職位空缺高於求職人數。美國勞工部 7 月 5 日發布的數據顯示，4 月最後一個工作日，美國的待聘崗位數仍維持在 670 萬的高位，而當月的失業人數降至 635 萬人。

跳槽高發，意味著整體薪資的上升可期。而這有著強烈的政策意味——今年 2 月的美股持續大跌，重要的導火索就是 2 月 2 日的非農報告。報告顯示平均時薪創下了近 9 年來的最大意味，推升通膨乃至聯儲升息的預期。

亞特蘭大聯儲的薪資觀測工具顯示，跳槽者的薪資增速明顯高於未跳槽者（3.8% VS 2.9%），而且二者的這種增速差距在今年以來更趨明顯。

聯準會的兩個政策目標，物價穩定和充分就業，後者已經完成得相當好，而通貨膨脹一直是前聯準會主席葉倫的困擾。在稅改落地推行後，今年以來已經通膨出現了明顯的起色，薪資也在穩步上漲。

美國企業點評網站 Glassdoor 最新的薪資調查報告顯示，今年 6 月，美國的年薪中位數升職 52052 美元，年增率增幅 1.60%，為今年以來的最大增幅。得益於電商發展帶來的人力需求，藍領工人的薪資增長尤其迅速；醫療保健、金融等行業亦需求旺盛，而網路工程師是唯一一類今年以來薪資下滑的工種。

來源：Glassdoor

另外，跳槽高發對勞動生產率也有良好的提振作用。勞動生產率的增速回落是全世界大型經濟體都需要面對的難題，如果勞動者尋找到與他們已有的技能更匹配的崗位，或是藉此實現轉行，無疑會大大促進他們的勞動效率，進一步助力經濟增長。