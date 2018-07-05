【異動股】國産軟件板塊集體走高 奧飛數據(300738-CN)等2股漲停

臨近午盤，國産替代概念股盤中走強，軟件板塊集體走高，截至發稿，奧飛數據(300738-CN)漲停報57.97元，榮科科技(300290-CN)漲停報9.04元，誠邁科技(300598-CN)漲7.4%報30.2元，太極股份(002368-CN)漲6.16%報30.51元，神州信息(000555-CN)漲5.96%報12.81元，深信服(300454-CN)漲5.87%報115.81元，中國軟件(600536-CN)、超圖軟件(300036-CN)均漲幅超4%，衛士通(002268-CN)、寶信軟件(600845-CN)、任子行(300311-CN)等紛紛走高漲逾3%。

消息面上：海關總署表示，中國加徵關稅措施將在美方的加徵關稅措施生效後即行實施。針對有媒體詢問中國對美301調查項下關稅反製措施的實施時間，海關總署關稅徵管有關負責人表示，根據國務院關稅稅則委員會2018年第5號公告，對原産於美國的部分進口商品加徵關稅措施將在美方的加徵關稅措施生效後即行實施。

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