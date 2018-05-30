〈台北國際電腦展〉義隆電攻AI 推3D人臉辨識、智慧車流解決方案

IC 設計廠義隆電 (2458-TW) 今年年初宣布跨入人工智慧 (AI) 領域，積極發展 AI 應用，該公司今 (30) 日並宣布，將在今年 Computex 中展出 3D 人臉辨識軟硬體整合方案、以及「城市智慧交通車流解決方案」，搶占市場商機。

義隆電董事長葉儀晧表示，此次展示的 3D 人臉辨識方案軟硬體整合方案，是透過 IR Camera 主動光結合深度資訊提供高性價比的防偽方案，可防止他人翻拍照片、盜取用戶訊息，且通過 AI 深度學習技術，系統可偵測臉部特徵進行高精準匹配，解鎖速度快，該整合方案也導入智慧曝光功能及智慧自我學習技術。

為配合低價手機方案，義隆也推出利用手機前置鏡頭搭配 AI 深度學習技術的 2D 人臉辨識方案，葉儀晧表示，此方案也加入了防偽演算法，從畫素、光影等方式，找出真人與相片的差異性，提升 2D 人臉辨識的安全性與防禦能力。

除人臉辨識方案外，義隆電此次也將展示「城市智慧交通車流解決方案」，葉儀晧表示，該方案可透過影像分析車流數據，並做立即判斷，將資料匯入雲端平台做大數據分析後，系統可以針對一天的車流分布、一周的車流分布，哪些時段車最多、最塞，套用統計假設檢定法或分群演算法，合理推斷最適合的各時段紅綠燈週期秒數，達成交通號誌最佳化。

葉儀晧強調，除了台灣外，這套解決方案對交通工具中機車占比極高的東南亞國家來說，可說是因地制宜的系統，將是未來南向的最佳利器。