陸股7月評等降至「中性偏空」 貿易摩擦加速趕底 留意止跌訊號

中美貿易摩擦加大，拖累 6 月中國股匯市表現，7 月陸股投資評等回落「中性偏空」。第一金投信指出，短線上，貿易戰結果尚未明朗，仍是壓抑股市的關鍵因素，惟經濟基本面還算穩健，加上官方媒體已出面喊話，預期貿易摩擦加速趕底，建議投資人可留意落底止跌訊號，逢低分批進場布局。

第一金投信公布 7 月中國股市晴雨表，評等從上月的「中性」回落到「中性偏空」。5 大評估指標中，股市、獲利與資金動能微幅轉弱，技術面與價值面仍維持負向。

第一金中國世紀基金經理人楊國昌表示，6 月中國股匯市波動劇烈，主要是受到兩大因素影響：一是中美貿易協商未果，甚至摩擦加大；二是政策持續去槓桿，融資環境對經濟存在潛在風險。整體導致市場信心潰堤，致使股匯市大幅下挫。

短線上，中美貿易關係不明朗，為壓抑股市的關鍵。尤其美國對中國 500 億美元商品加徵 25% 關稅，第一批 340 億美元項目預計本周六生效，市場視為第一波觀察指標。唯一好消息是，經濟基本面仍算穩健，５月工業利潤率上升 1.5%，至 16.5%，有望趨動企業獲利成長。

中國官方媒體本周已出面信心喊話，同時，隨著股市大幅回調，上證指數本益比來到歷史低位，與企業獲利表現形成背離，顯示市場放大解讀中美貿易戰利空。因此，投資人不宜過度悲觀，除留意貿易戰動向外，建議可觀察人民幣走勢，藉此留意股市落底的重要訊號，逢低分批進場布局。

