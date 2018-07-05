【大行報告】瑞銀將滬深300指數年底目標下調9%至4,050點 因流動性收緊

瑞銀中國合資券商瑞銀證券中國首席策略分析師高挺在最新策略報告中指出，維持中國A股公司盈利預測不變，但考慮到國內流動性收緊的現實，將滬深300指數.CSI300今年底的目標位調低9%，即從此前的4,450點下調至4,050點，對應18年末13倍市盈率。

瑞銀證券維持MSCI中國成份股凈利增長12%和滬深300成份股增長8%的盈利預測不變，並維持MSCI中國年末目標點位為102點。周三滬深300指數收報3,364.918點，離瑞銀年末目標位尚有兩成上漲空間。

「從近期信用利差擴大、違約事件增多來看，去杠桿政策的推行導致國內流動性明顯收緊。」報告將流動性趨緊作為調低預測股指目標的主要原因。

不過高挺亦指出，未來A股市場面臨的風險包括中美貿易戰持續升溫、信貸條件超預期緊縮和人民幣持續貶值等。在風險情景下，貿易戰進一步升級、人民幣貶值再加上資本外流，A股盈利增長可能會放緩5-10個百分點，估值也會進一步收縮，滬深300/MSCI中國可能分別面臨15個和25個百分點的下行空間。

報告還指出，盡管市場深陷於中美貿易戰的焦慮之中，但瑞銀傾向於將貿易摩擦進一步升級作為下行風險，而非基準情景。考慮到今年全球經濟有望繼續強勁覆蘇，這有助於支撐中國外需增長（預計2018年美元計出口增長9.5%）。金融去杠桿方面，近期出台的定向降準已經表明政府將在穩增長和控風險之間進行權衡。

近期的貿易摩擦以及去杠桿抑制A股股票表現 自6月15日美中先後宣布關稅清單以來，MSCI中國和滬深300指數分別下挫7%和9%，各個板塊普跌，反映了投資者對長期增長的擔憂。

對於行業配置，報告認為，考慮到基本面的穩健性，仍然偏好大部分可選和必選消費品。而地產的下行周期還未結束，對房地產和材料板塊保持謹慎。近期大跌的金融（尤其是保險）有望隨著市場情緒的改善而反彈。除此之外，A股還偏好旅遊和環保，H股還偏好醫藥、能源和教育類公司。

路透上海7月4日

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