美國獨立日遭遇四年最高汽油價格 川普又急了

7 月 4 日是美國獨立日假期，也通常是美國人的夏季出行高峰期，不少分析預計今年的出行人數將再創歷史新高。然而，美國人也遭遇了四年以來最高的「獨立日」油價，川普又急了。

美國總統川普周三再次發表推特向 OPEC 施壓。他表示，處於壟斷地位的 OPEC 必須記住，汽油價格在上漲，他們並沒有行動起來幫忙。OPEC 除了推高油價別無所長，「現在該下調價格了！」

推特發布後，油市反應不大，只有美油 WTI 微跌了 0.3%，但仍交投在 74 美元 / 桶上方，國際布蘭特油價站穩 78 美元 / 桶。周二，WTI 曾刷新三年半高位至 75 美元 / 桶。

路透社分析稱，川普不僅在本條推特中要求 OPEC 做更多來穩定油市，還暗含了美國的外交政策威脅。川普稱，美國在捍衛一些產油國時「沒怎麼跟對方要錢」，現在必須與美國打交道必須是「雙行道」，似乎有威脅修改中東政策的意味。

財經媒體 CNBC 發現，今年美國消費者遭遇了四年來最高的「獨立日」油價，全美一些地區的汽油價格超過 3 美元 / 加侖。Oil Price Information Service 能源分析師 Tom Kloza 表示，預計 7 月和 8 月出行高峰也將迎來 2.90-3.10 美元 / 加侖的油價區間，在國會中期選舉年對川普壓力很大。

有分析指出，汽油價格上漲等於給美國消費者加稅，與去年 12 月落地生效的美國共和黨稅改正好背道而馳。

值得注意的是，就在川普發推特督促 OPEC 增產降價的一天前，沙烏地阿拉伯內閣確認，準備好在必要時動用石油閒置產能，與其他產油國一道應對未來可能出現的任何供需變化，意在回應川普發於 6 月 30 日的推特稱，沙烏地阿拉伯國王同意最多每日增產 200 萬桶。

不過分析人士也注意到，來自沙烏地阿拉伯的最新消息沒有明說任何產量數字，展現了沙烏地阿拉伯面對美國壓力的謹慎態度。因此也有人指出，也許沙烏地阿拉伯根本沒有能力一下子增產 200 萬桶 / 日之多，況且也不符合 OPEC 減產協議給每個成員國規定的產量上限。

從推特發布情況看，川普從 4 月起屢屢提到 OPEC 人為抬高油價，並在 4 月 - 7 月基本每個月至少發一條推特要求 OPEC 增產來壓低油價。

川普的推特喊話事與願違，油價仍在一路飆漲。周二，WTI 油價自 2014 年 11 月以來首次升穿每桶 75 美元，布油也刷新盤中高位至每桶 78.30 美元。渣打能源分析師 Emily Ashford 和大宗商品研究主管 Paul Horsnell 稱，川普關於歐佩克和油價的推特更容易引發原油市場擔憂，並給油價帶來上行壓力，而非如其所願降低油價。

周二，摩根士丹利更是將布蘭特油價未來 6 個月的預期上修至每桶 85 美元，較前一次預估值高出 7.5 美元，上調幅度接近 10%。該行認為，由於美國要求各國在 11 月前停止進口伊朗原油，使得市場供應比以往更加緊張，閒置產能也不多， 因此下半年油價漲幅將超過預期。

6 月 23 日，OPEC + 會議承諾 18 個月以來首度增產，但會議公報沒有給出具體產量數據，也沒說明在 OPEC 內部和盟友之間的增產額度分配。周二稍早，沙烏地阿拉伯和俄羅斯再度重申了增產承諾接近 100 萬桶 / 日，也不及川普提到的「200 萬桶 / 日」數字。