財經專家：黃金白金比 預示美股未來1年持續看漲

黃金近期表現不佳，而白金的表現更差，但是這對美股來說很可能是個好消息，因為至少從過去的研究成果來看，這代表未來 1 年美股仍然可以看漲。

這是由前康乃爾大學金融學教授 Darien Huang 在 2016 年 8 月，首度發表的學術研究結論。他與南加大教授 Mete Kilic 發現，黃金白金比 (gold-platinum ratio) 是個優秀的股票市場預測指標，當這個比率很低時，股市看跌，當它處於高位時看漲。

而當前的黃金和白金價格比，來到 1.5522，若 10 年前黃金白金比設為基準 100，當前的位置處於 10 年高點。如果這個理論正確，代表股市還將持續走高。

(圖表取自 Market Watch)

而為什麼黃金白金比是一個良好的股票市場預測指標？

Huang 的說法是，這個比例反映了影響這些商品價格的不同因素。白金主要反映工業需求，黃金反映工業需求之外，再加上投資人對經濟和地緣政治避險的需求。

因此，黃金價格相對更高時，代表市場預計風險水準偏高。如此一來，股票必須提供高於平均水準的回報，才能做為高風險的補償，如此才會划算。

這種看法正確嗎？依據 Huang 所做的研究，自 1975 年以來，在預測股市 1-5 年回報率上，這個簡單指標的預測能力高於其他指標。《Market Watch》專欄作家 Mark Hulbert 在 2016 年 8 月及 2017 年 7 月，都藉此預測未來 12 個月股市走高，兩種預測都證明是正確的。道瓊指數當前的水準，比兩年前高出 30% 以上。

值得注意的是，黃金白金比不是短期指標，用它來預測未來 12 個月股市走勢最為準確。即使它在高點，股市也可能在 1-2 個月期間下跌，之後才再衝高。