台灣Pay推QR Code共通標準 街口支付拒絕加入

台灣行動支付再向前跨一大步，財政部次長蘇建榮今 (4) 日宣布，台灣 Pay 推動 QR Code 共通標準，成功整合 8 大行庫、民營銀行及電子支付業者、電子票證業者，而他也透露，雖然先前街口支付拒絕加入台灣 Pay，但還是隨時歡迎加入，相信未來若擴大應用場景並達到一定的效益，到時不求人家，也會有業者主動加入。

蘇建榮表示，台灣 Pay QR Code 共通標準目前有三階段的發展計畫，包括整合生活帳單、導入超商以及結合信用卡；另他也強調，台灣 Pay QR Code 共通標準是「標準」，不是品牌和商品，這「標準」是要讓每個業者，都能保有自己的商家和消費者，共同打造台灣共好的行動支付生態圈。

目前市場積極發展行動支付，但在缺乏整合的情況下，常會有一家商店的結帳檯有多台刷卡機和 QR Code 的情形，更有業者透露，有些商家甚至不想把機台拿出來放，為了改善此狀況，財政部宣布整合 8 大公股行庫等 22 家銀行、超商、電子票證、第三方支付業者加入台灣 Pay QR Code 共通標準。

華南銀行副總經理許柏林表示，台灣 Pay QR Code 共通標準共有 5 大特色，包括所有支付業者共同參與、多元應用場景、安全的交易設計、國際發展趨勢、Fintech 發展基礎等。

而為了擴大使用場景，蘇建榮表示，自己也親自拜訪全家等超商，其中今年 7 月中旬，萊爾富超商將成為第一家導入台灣 Pay QR Code 共通標準的連鎖超商，全家超商也將在今年底前提供台灣 Pay QR Code 的支付，明 (2019) 年統一超商與 OK 超商也將陸續加入。

蘇建榮表示，目前也積極努力在年底前，讓台灣 Pay QR Code 共通標準規格與國際接軌，連結 VISA、Master Card 與 JCB 等國際信用卡組織，讓國人出國可選擇 QR Code 交易付款於海外消費，商家也可以接受外國旅客使用三大國際發卡組織的 QR Code 支付功能。

台灣 Pay QR Code 共通標準自去 (2017) 年 9 月推出，截至今年 6 月底，已導入之店家約有 3 萬家，預計年底前會有 4 萬家以上的店家；消費者帳戶數中公股銀行近百萬戶，加計民營銀行共約 400 萬戶，年底將突破 500 萬戶。

而目前加入的金融機構有 22 家，年底將擴大到 33 家，未來在悠遊卡公司及歐付寶公司的加入後，估計將有上千萬的民眾可享受到台灣 Pay QR Code 行動支付的便利。