首創置業(02868-HK)上半年累計簽約金額約360.7億元 同比增47.2%

首創置業(02868-HK)公布，2018年6月，公司實現簽約面積約50.4萬平方米，同比增長110.6%；簽約金額約人民幣202.8億元，同比增長262.1%。截至2018年6月底，公司累計實現簽約面積約126.8萬平方米，同比增長17.6%；累計簽約金額約人民幣360.7億元，同比增長47.2%；累計簽約均價人民幣2.8萬元/平方米，同比增長25.2%。截至2018年6月底，公司尚有認購未換簽金額約人民幣17.0億元正在辦理換簽手續。
6月，公司成功發行人民幣20億元境内永續中票，3+N年期利率6.27%，創今年以來房企發行永續中票最低利率，也創公司永續債發行利率新低。此次發行為公司首次打通銀行間市場這一中國最大的債券市場，有效拓寬融資渠道，進一步降低融資成本。
6月，公司通過股權收購方式新獲廣州增城項目。項目定位改善型需求，地處增城中心區域，靠近萬達商圈、東匯城商圈兩大區域主力商圈；緊鄰東湖公園，景觀資源豐富；可達地鐵21號線和多條城市主幹道，交通便利；周邊教育、醫療等配套設施齊全，規劃總建築面積約14.8萬平方米。該項目的獲取，標志著公司成功進入廣州市場，拓寬核心城市版圖，進一步落實聚焦三大核心城市圈戰略。
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