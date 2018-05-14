德微股東會通過配息2元 樂觀業績逐季成長至Q3

德微 (3675)4 月合併營收 1.4 億元，創下單月歷史新高，今日股東會通過擬配發每股 2 元股息。會中也公布去年合併營收 13.72 億元，年成長 26.57%，營業毛利 2.73 億元，年成長 18.7%，合併毛利率 19.95%，年減 1.3 個百分點，稅前盈餘 1.6 億元，稅後盈餘 1.33 億元，每股盈餘 3 元。 德微今年第一季合併營收 3.19 億元，較去年同期減 1.43%，每股稅後盈餘 0.3 元，年減 50%。4 月合併營收 1.4 億元，較 3 月成長 33.53%，較去年同期成長 16.90%。累計今年 1-4 月合併營收 4.6 億元，較去年同期成長 3.53%。



德微指出，今年第一季整體獲利較去年同期減少，主要受匯率與國內稅制改變所影響，營業毛利率則受匯率變動影響，較去年同期降低 2.8%，加上今年國內調整稅制，營所稅率提高至 20% 及加徵 10% 未分配盈餘所得稅，使所得稅額增加所致。



德微致力於自動化設備提高生產速度與製程優化提升效率動作，公司表示，今年內也將進行兩項合計 10.26 億元投資案，預計分別取得專業車用二極體廠亞昕科技的 60% 股權，並包含其桃園的封測產線和廠務設施，以擴大車用市場佔有率並達垂直整合綜效，公司可望保持穩健成長。



展望今年，德微指出，維持審慎樂觀看法，今年可望拓展汽車電子領域的應用範圍，朝向更高階精密領域發展，對 2018 年營運穩健成長深具信心，業績也可望逐季成長至第 3 季。