搶攻暑假商機 微星、華碩電競筆電新機齊發 揭開Q3旺季序幕

搶攻暑假商機，電競筆電大廠微星 (2377)、華碩(2357) 大推新機應戰！微星首度進軍台北多媒體大展，一口氣推出逾 30 款英特爾最新第八代處理器機種；華碩則宣布其甫於 COMPUTEX 獲獎的 ROG Strix SCAR II/Hero II 電競筆電即日上市。進入第三季，電競熱度隨著暑假的開展升溫，搭配台北多媒體大展將在週五 (6 日) 至下週一 (9 日) 於台北世貿一館展出，微星首度攻入此展會。該公司宣布，多媒體展將推出兩款全新筆電首賣，一款是標榜效能的 GF63 電競筆電，另一款則是兼具商務工作功能的 PS42 美形效能筆電，連同四月發表的輕薄旗艦機款 GS65，微星窄邊框筆電家族全線到位。



另一方面，華碩旗下電競次品牌 ROG 玩家共和國週三 (4 日) 針對暑假旺季的開展也有動作。華碩指出，ROG 上月甫在 COMPUTEX 發表並奪下「創新設計獎(COMPUTEX d&i Award)」的 ROG Strix SCAR II / Hero II 電競筆電，即日起正式在台上市，揭開旺季序幕。



此兩款新機也標榜窄邊框設計，分別為針對「第一人稱射擊 (FPS) 遊戲」、「多人線上戰鬥競技(MOBA)」遊戲升級再進化所推出的全新代表作，同時內建可提升控制能力的 HyperStrike Pro 電競鍵盤，以及能為高效能 CPU 與 GPU 提供極致散熱的 HyperCool Pro 技術。