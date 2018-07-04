綠色金融三大項目突破1.1兆元 今年目標已提前達陣

金管會主委顧立雄將於明 (5) 日赴行政院報告「綠色金融行動方案」，顧立雄表示，綠債發行以來，已有 16 檔掛牌，共發行新台幣 421 億元，且截至今 (2018) 年 4 月底，金融業對綠能產業放款、投資及綠色債券發行合計 1 兆 1322 億元，已提前達陣今年的預設目標 1.1 兆元，將努力提高綠債發行量及金融業對綠色產業的支持。

金管會表示，綠色金融主要分為三大項目，截至 2018 年 4 月，金融業對綠能產業「放款」的累積餘額為 1 兆 872 億元，金融業發行的「綠色債券」有 394 億元，對保險業所核准投資綠能產業的「投資餘額」有 56 億元，合計金額達 1 兆 1322 億元，已提前達陣今年的預設目標 1.1 兆元。

其中綠色債券部分，顧立雄表示，自 2017 年開放綠色債券掛牌以來，當年已有 9 檔綠色債券掛牌，實際發行金額共計約 206 億元；另外，截至今年 5 月底，今年來亦已有 7 檔綠色債券掛牌，實際發行金額共計 215 億元，累計兩年已有 16 檔綠色債券掛牌，合計發行 421 億元。

顧立雄明天對行政院的報告，主要將提出再提高綠債發行量，以及金融支援綠色產業兩大部分。

顧立雄指出，為發展綠能科技產業，金管會已訂定「綠色金融行動方案」，方案具體推動內容包括：授信、投資、資本市場籌資、人才培育、促進綠色金融商品或服務深化發展、資訊揭露、推廣綠色永續理念等 7 個面向。