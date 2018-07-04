宏泰集團組隊515億買中嘉 五大法人股東投資架構首度曝光

NCC 委員會今 (4) 日審查中嘉出售案，由宏泰集團領軍的投資架構首度曝光，五大法人股東當中，包括林堉璘宏泰教育文化公益基金轉投資的璽兆投資與銓陞投資、泓策投資、榮盛投資、弘倉公司外、還有個人股東郭冠群及王美文；合計總交易金額 515 億元，NCC 指出，在扣除金融負債後，初始買賣價金為 164.99 億元。

NCC 指出，針對中嘉案今日決議，函請受讓人泓順投資補正相關資料及說明，後續再循行政流程辦理學者專家諮詢，公聽及聽證會等程序，有關學者專家諮詢，公聽及聽證議題，依委員會議委員指導意見再修正。

根據 NCC 資料，中嘉出售案總交易價格為 515 億元，其中扣除預估金融負債 396 億元，特別股購買金額 3 億元，加上預估現金 49.05 億元，初始買賣價金 164.99 億元，也就是說，由宏泰集團為首的投資團隊，需拿出近 165 億元的現金。

在投資架構上採多層次投資架構，將由泓順投資買下中嘉全部股份，泓順主要股東包括林堉璘宏泰教育文化公益基金，主要以璽兆投資與銓陞投資兩家公司合計投資 49.76%，為持股最大股東，宏泰企業機構執行常務董事暨宏泰建設總經理林鴻南擔任公益基金執行長。

法人股東的部分則還有達勝集團董事長郭冠群、國泰金獨立董事黃清苑、理律律師事務所出身的林秀玲合組泓策投資，投資比重達 24.88%；前東森電視總經理陳繼業、「小三美日」創辦人許書林、尊彩藝術中心董事長余彥良、閱樂書店大股東呂榮吉等人的營盛投資預計投資 14.93%；科學城物流董事長陳榮泉的弘倉公司則投資 9.95%。

另外，郭冠群及王美文則分別再以個人身分投資 0.48%；未來在買進中嘉方後，將委託振瀚資本經營管理，王美文為振瀚資本負責人。