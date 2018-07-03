6.25億美元！普華永道遭遇會計師事務所史上最大罰單

周一，全球知名會計師事務所普華永道（PwC）被一位聯邦法官判罰 6.25 億美元， 創出了史上最高的會計師事務所罰單記錄。

去年 12 月，美國地區法院法官 Barbara Rothstein 發現，由於普華永道在審計過程中疏忽大意，未能發現阿拉巴馬州銀行 Colonial Bank 的重點客戶存在大規模欺詐舞弊行為，從而助推該銀行於 2009 年宣告破產。

上述被裁決支付給原告美國聯邦存款保險公司超過 6 億美元的賠償金凸顯出美國監管層對四大會計師事務所審計質量的長期關注。

這份罰單超過了此前畢馬威（KPMG）在 2005 與美國司法部達成的一項 4.56 億美元和解協議的最高紀錄。法官 Barbara Rothstein 稱，罰款數字「得到了可靠證據的充分支持」。

普華永道對此表示不服，他們計劃「儘早尋求上訴」。該事務所要求法官大幅削減賠償金額，稱任何賠償都不應超過 3.067 億美元。

案件詳情

在金融危機爆發前，普華永道曾負責當時全美第六大銀行 Colonial Bank 的審計事務。在全美最大抵押貸款公司之一 Taylor Bean & Whitaker Mortgage Corp. 出售給該銀行的數千份抵押貸款中，這家事務所沒有發現任何問題。

而根據聯邦存款保險公司的起訴書，該公司的欺詐行為始於 2002 年。他們不僅將已經出售或承諾售予其他人的抵押貸款重複出售給 Colonial Bank，而且銀行收到的抵押貸款項目中有些沒有抵押品，有些已經違約了。

「當欺詐行為被發現的時候，Colonial Bank 的資產負債表中包含了高達 14.7 億美元的被篡改或者導致損失的其他抵押貸款交易，」Barbara Rothstein 法官在裁決書中這樣寫道。

此外，法官還表示，Taylor Bean 透支其在 Colonial Bank 的銀行帳戶多年，用以彌補自身的現金短缺。

最終，當舞弊與欺詐被發現之後，Taylor Bean 於 2009 年 8 月申請破產。不久之後，受到牽連的 Colonial Bank 也宣告破產，從而導致聯邦存款保險公司損失了數十億美元。

此後，聯邦存款保險公司於 2002 年起訴普華永道。

期間，Taylor Bean 總裁 Lee Farkas 與至少 7 名雇員（包括 Colonial Bank 的 2 名職員）因參與欺詐而被判有罪或認罪。Lee Farkas 於 2011 年因欺詐和共謀罪名被判入獄 30 年。

普華永道在周一的聲明中表示，Colonial Bank 在一些 Taylor Bean 抵押貸款上的損失不應被認為是欺詐的一部分，而且法官此前曾發現該銀行的部分雇員干預了審計過程。

但法官在周一的裁決中表示，普華永道把欺詐相關損失的定義「人為地收窄」了，普華永道的疏忽更可能直接造成了聯邦存款保險公司高達 42 億美元的巨額損失。

普華永道只是此宗案件中最新的被罰對象。Taylor Bean 的外部審計師德勤（Deloitte & Touche LLP）今年 2 月同意支付 1.4950 億美元來解決司法部的指控。負責 Colonial Bank 內部審計事務的 Crowe Horwath LLP 今年 4 月同意支付 6000 萬美元以了結來自聯邦存款保險公司的訴訟。