台塑化今除息市值蒸發600億元 填息行情未現

台塑四寶除息今 (4) 日由台塑化 (6505-TW) 率先啟動，每股配發 6.3 元現金股利，市值蒸發約 600 億元，雖然早盤小漲逾 1%，惟市場仍在觀望後市表現，且近五個交易日三大法人共賣超逾 5000 張，盤中填息行情未現，一度下挫約 0.86% 面臨貼息窘境，跌至 115.5 元。

展望第 3 季，台塑化總經理曹明指出，第 3 季待 OL-1 廠定檢完成，會使烯烴事業產能利用率由 93% 提高至 96%；煉油事業部分，第 3 季將有一套重油加氫脫硫單元 (RDS) 更換觸媒，煉油量將稍降，產能利用率降至 95%，預期第 3 季營收將與第 2 季持平或稍減。

對於國際油價走勢，台塑化董事長陳寶郎表示，下半年受到貿易戰問題影響，將使全球經濟成長力道趨緩，影響油品需求，他並預估，第 3 季原油價格將會降至每桶 70 美元，第 4 季則會繼續向下修正，可能跌破 70 元大關，來到每桶平均 66 美元。

台塑化每股配發現金股利 6.3 元，為歷年來配息次高，共發放約 600.14 億元現金股利，除息參考價為 116.5 元。

台塑化當日走勢圖

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