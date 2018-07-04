〈美中貿易戰台受害〉影響範圍擴散 自動化設備廠需求受挫 6月營收先降溫

雖然自動光學檢驗設備廠牧德 (3563-TW)6 月營收以 2.74 億元連續 14 個月創新高，但是上游設備元件廠卻因美中貿易衝突擴大，明顯感受市場需求在降溫，6 月營收快速由 5 月高峰下滑，包括氣立 (4555-TW)、亞德客 (1590-TW) 等都未能如去年同期 6 月營收再成長。

至於此市場需求降溫狀況何時改善，業者認為，還要看雙邊談判的結果而定。

自動化氣壓元件製造廠台灣氣立在上海新產能加入挹注下，5 月營收以 1.72 億元創歷史新高，月增 8.65%，年增 24.41%，公司內部原預估在新手機等產品生產準備需求帶動下，6 月營收還要攻上 1.8 億元歷史新高，但初估 6 月營收僅 1.6 億元，較預估值出現 10% 落差，也較上月減少 7%。

台灣氣立營收 80% 來自中國市場，15% 是台灣，5% 是海外，受到中國市場需求明顯降溫影響，使得短期訂單及營收下滑。

亞德客也有同樣的情形，亞德客公布 6 月營收 14..87 億元，月減 7.25%，明顯與去年同期營收月成長 15% 的走勢出現差異，亞德客發言體系指出，6 月營收下滑，主因美中貿易摩擦導致部分客戶對需求出現觀望。

不過，台灣氣立對中長期市場成長仍不看淡，公司去年第 3 季以人民幣 3200 萬元購買邦燁 80% 股權，朝上游模具、壓鑄與五金加工進行垂直整合，不但有效控制成本、提昇產能，也等同取得上海地區金屬表面表理執照，順勢切入車用產品領域，增添新成長動能。法人估計，邦燁今年約可貢獻台灣氣立約 2.5 億元營收。

台灣氣立將投資浙江平湖取得 4 畝土地，用以設立 5 萬平方公尺廠房面積新廠，目前已取得土地敘明執照，10 月將動工預計明年第 2 季完成新廠首期工程，邦燁也將在平湖設立生產線，隨氣立一同進行產能擴充。

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