台股盤後－權值股撐盤 鴻海尾盤多頭點火急拉 小漲重回年線

台股今 (4) 日早盤受到美股下跌影響開低，多頭一度奮起力拚翻紅，但午盤前仍回到平盤下震盪整理，所幸電子及半導體類股表現突出，權值股台積電、台化帶頭撐盤，尾盤重量級個股鴻海點火，帶動大盤指數終場翻紅，小漲 6.15 點、收在 10721.87 點，重新站回年線，成交值 1222.78 億元。

台股今日多空拚戰年線關卡，權值股台積電受挖礦題材激勵，加上填息行情帶動一路走揚，終場守住紅盤小漲，鴻海尾盤更有大單敲進，終場漲逾 1%，也帶動大盤終場小漲，收回年線之上。

台塑四寶台塑化今日率先除息，雖然市值蒸發 600 億，填息行情也未現，終場小跌作收，不過反而同集團台化今日帶頭攻漲，明日將接棒除息。

半導體族群今日則由高價股精測、信驊帶頭攻，另外聯電、華邦電守住平盤，聯發科與南亞科則小跌作收。

挖礦重鎮中國大陸四川受到暴雨重創，衝擊全球挖礦力驟減 3 成，顯卡族群今日挾此利多族群強勢表態，撼訊、麗臺、青雲、映泰開盤隨即攻上漲停，技嘉也有近半根漲幅，不過微星反而遭遇空襲，大跌 6% 以上作收。

近日表現備受關注的被動元件族群，今日由禾伸堂領頭攻漲停，國巨小漲逾 1%，華新科公布 5 月獲利後，今日股價平盤游走，終場小漲作收，奇力新則收小黑。

高價股今日表現不同調，股王大立光走跌近 2%，生技類股的大江走揚逾 2%，再度刷新歷史新高紀錄，精華則走跌逾 3%。

至於金融類股今日漲幅則不到 1%，外資近日大幅出脫持股看壞後市，個股漲跌互現，中信金、華南金、兆豐金及第一金漲幅都在 1% 以內，國泰金、新光金及玉山金則小跌作收

整體來看，台股今日在權值、電子等類股帶動下，終場重回年線以上，法人認為，政府基金控盤力道明顯，指數欲跌不易，不過由於美中貿易戰火延燒，國際情勢仍有不確定性，指數短期仍保守看待，下檔先看年線支撐。

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