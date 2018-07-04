台灣主要報紙重要財經新聞 2018年7月4日

聯電昨（3）日公告，大陸福州中級人民法院對美光提出禁止令，要美光在與聯電專利侵權訴訟期間，停止美光半導體（西安）及美光半導體（上海）各 12 項及 17 項產品生產及銷售。

比特幣挖礦重鎮四川受近期暴雨重創，數萬台挖礦機被洪水淹沒，全球挖礦運算力驟減三成，本月來比特幣報價強彈逾 11%，預料引發新一波挖礦機急單，比特幣挖礦機晶片獨家代工廠台積電受惠大。

被動元件廠第二季獲利耀眼，龍頭國巨 5 月賺進快一個股本，華新科昨（3）日也公布自結 5 月淨利 14.57 億元，每股盈餘 3.01 元，創下單月獲利新高，同時也超越過去單季獲利，累計今年前 5 月自結每股盈餘約 7.87 元，也超過歷年獲利表現。

經濟日報

聯電告美光 在陸報捷

人行喊話 人民幣回穩

台積迎新一波挖礦機急單

工商時報

年增 8 倍 華新科 5 月獲利新高

萬點逾一年 政府基金乾瞪眼

機車內需六月雪 電動車獨強

聯合報

勞動基金 5 月終於轉盈

政策卡住外幣保單: 壽險業哀號

美擬封殺中國移動

蘋果日報

女版郭董：台灣年輕人缺狼性

4 大關鍵 下半年油夠 high

中美貿易戰周五開打 陸推限美令

中國時報

兩岸股匯大地震 新台幣歪腰

貿易戰爆發 逾 5 成台廠憂衝擊

金正恩承諾 半島問題不繞過北京

自由時報

有房斯有財 台 48％GDP 押不動產

「三接」環差未過 台電︰備用容量難達標

花旗看好蘋果 明年可漲至 200 美元



