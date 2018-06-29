外資調降評等、下修目標價 亞德客-KY股價創去年8月來新低

氣動元件大廠亞德客 - KY(1590) 受到美系外資調降評等，由買進降至中立，目標價由 578 下修至 479 元，今天股價開低走低，早盤一度跌破前波 408 元低點，創去年 8 月以來新低。亞德客在中國氣動元件市佔率約 20%，為第二大品牌廠商，僅次於 SMC，中國大陸約佔營收比重 92%。美系外資在最新出爐的報告中表示，預估亞德客短期成長趨緩，未來一至兩個季度的營收成長趨緩，決定調降亞德客評等至「中立」，目標價下修至 479 元，今年每股盈餘由原本預估 22.16 元下修至 21.34 元。



亞德客前 5 月營收為 66.83 億元，年增 30.92%，6 月因受工作天數較少影響，預估較 5 月 16.05 億元的歷史新高下滑，法人指出，美國宣布對中國工業機械商品課徵 25% 關稅，考量下半年美中貿易戰的不確定因素影響，未來需再觀察。



氣動元件市場每年成長率約 5 到 10%，亞德客來自其中國市佔率的增加，約可貢獻成長 10 到 15%，法人估，亞德客 2018 年營收年增 20%，但因人工成本及原料成本上漲，以及價格競爭下，今年營益率約 30% 附近。



為因應接單成長及產能擴增需求，亞德客台南樹谷園區第六及第七棟廠房已陸續完工投產，開始生產微型線性滑軌、滾珠螺桿、電動直行器及數位顯示開關等產品。法人估，亞德客今年微型線性滑軌新產品貢獻營收約 1 至 2 億元人民幣。