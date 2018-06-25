過去兩周來 亞股摔慘了 技術指標紛紛進入超賣區

過去兩周來，亞股摔慘了。周一似乎還未見止跌跡象，不過，彭博社報導，若從技術指標 RSI 來看，市場可能過度拋售了。

亞洲股市中，中國、馬來西亞、泰國、新加坡和菲律賓股市幾周前的 RSI 還在高漲，但現在基準指數已進入超賣區域，RSI 相對強弱指數已跌至 30 以下，意味著大盤指數可能已經超跌。

MSCI 亞太 (除日本外) 股票指數上周四重挫，跌破 650 點，創下今年以來新低，同時距離今年元月 26 日的高點 734 點，跌幅已有 11.44%。

MSCI 亞太不含日本指數目前距今年高點跌幅已有 11%。

亞股近期一蹶不振，引來大型投行唱衰。高盛一改多頭看法，認為在美、中貿易緊張、總體經濟不佳、全球經濟成長放緩及美元走強下，上周將 MSCI 亞太不含日本指數的 12 個月目標從 640 調降至 625。

瑞銀策略師也認為，亞股走跌，反映嚴重貿易戰爆發的機率升高為 1/5，若貿易戰全面開打，亞股恐怕距離今年高點 734 點的跌幅將擴大到 30%，也就是進一步下跌到 565 點附近。

陸股在美、中貿易開戰的緊張氛圍下，上證綜合指數已連續五周下跌，上周跌破 3000 點整數關卡後，今天進一步下跌到 2859 點作收，距離今年元月 24 日高點 3559 點，已跌掉近 700 點，跌幅近 20%，熊市陰影徘徊不去。

摩根士丹利的策略師指出，除了對貿易戰的悲觀預期外，中國資金流動性惡化及人民幣走貶，恐怕都不利陸股走勢，悲觀預期陸股將進入熊市並走跌到明年。

而在美元上漲下，亞股資金外流惡化，菲律賓股市距離今年高點跌幅已達 22％，上周已率先宣告進入熊市，在全球股市中表現之差，僅次於土耳其。

菲律賓 BDO Unibank 投資長 Fritz Ocampo 表示，菲律賓央行上周三宣布今年第二度升息，但仍然無法令菲律賓披索止跌，因為菲國的通膨仍持續，同時也無助於股市反彈。

Ocampo 說，市場需要明確的消息來平息緊張局勢，但外資正在撤出菲股，預期任何反彈都是短暫的，目前還未看到股、匯市落底的跡象。

而泰國、馬來西亞和新加坡股市則自今年高點的跌幅均超過 9％。

不過，《彭博社》指出，若從技術指標 RSI 來看，進入 30 以下的超賣區後，通常會展開技術性反彈，例如：上證綜指在 2 月時，RSI 跌到 22 後，不到兩周就上漲了 4.5％；菲律賓證交所指數 3 月時，RSI 曾跌到 24，當天收盤即上漲 2.7％；新加坡海峽時報指數也曾於 2016 年 1 月進入超賣區域，但隨後的兩個月上漲 12％。