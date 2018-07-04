易居中國擬7月港交所挂牌 恒大碧桂園等25家地産商成股東

據澎湃新聞獲悉，易居中國將在7月下旬在港交所挂牌，目前已通過港交所聆訊。

根據此前易居中國的招股說明書顯示，在易居中國的業務構成方面，佔比最大的是一手房代理服務，近三年整體佔到總業務84%以上。其次為房地産大數據及咨詢服務，近三年佔總營收的13.6%。佔比最少的為二手房經紀平台服務，截至2017年佔比1.7%。

財務數據顯示，易居中國2017年銷售總值約4330億元，銷售面積超過3700萬平方米，營業收入從2015年的27億元增至2017年的46億元，年復合增長率為30.5%;淨利潤總額從2015年1.77億元增至2017年的7.65億元，年復合增長率高達107.9%;資本負債比率近三年分别為49.9%、26.7%和20.8%。

2016年8月28日，易居中國宣布私有化完成，隨後引入包括萬科集團(000002-CN)(02202-HK)、恒大地産集團(03333-HK)、融創中國(01918-HK)、富力地産(02777-HK)等18家地産商和3家機構入股易居企業集團。

2017年12月底，易居中國的股東數量增至27家，包括25家地産公司和2家機構。

根據招股說明書的股東名單顯示，易居中國的股東分兩批入股：第一批是在2016年8月，分别是恒大地産集團、萬科集團、星河灣、富力地産、融創中國、雅居樂、旭輝集團、陽光城、建業住宅集團、復地集團、寶龍地産、正榮集團、融信集團、泰禾集團、景瑞地産、正商地産、福晟集團、三盛地産和雲鋒基金、紀源資本、磐石資本。第二批是在2017年年底，分别是碧桂園、中駿地産、祥生地産、新力地産、俊發地産和中南置地。

而作為第二批入股的股東，2017年12月27日，碧桂園斥資17.81億元入股易居。值得一提的是，2017年房企銷售榜前四位的碧桂園、萬科、恒大、融創均已經成為易居的股東。其中，碧桂園、恒大及萬科各持股15%。至此，易居中國完成了新的融資計劃。

來源： 澎湃新聞網

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