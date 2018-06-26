歐洲監管機構：英國銀行業對脫歐準備不足 恐衝擊金融體系

歐盟主要監管機構表示，面對英國脫歐可能帶來的動盪，銀行業並未為硬脫歐做好準備，必須立即採取行動，否則將危及金融體系的穩定。



歐洲銀行管理局週一警告，如果英國在未談成任何協議之下脫離歐盟，銀行業必須做好準備，但當前的準備「不夠充分」。他們說，時間已經相當緊迫，銀行業不能再拖延。



距離英國明年 3 月離開歐盟，目前只剩 9 個月時間，但英國未和歐盟達成協議，以消除「硬脫歐」的風險。



歐洲銀行管理局表示，銀行業不能認為最終一定能達成協議，也不能依賴於 2019 年 3 月以前的過渡協議。



1 年前以英國為總部的各大型銀行，已經開始將業務重點轉移到歐盟的其他地方，最常見的是向法蘭克福和都柏林傾斜。此外，阿姆斯特丹、巴黎和其他歐洲重要城市，也是部份銀行轉向的據點。



英國脫歐公投剛屆滿 2 年，但「協議分手」的進展卻相當緩慢，也給各大企業帶來危機。空中巴士 (Airbus) 上週五表示，如果脫歐後未能達成合理安排，可能被迫要退出英國。之後，BMW 也說，要是脫歐後零件供應受阻，他們也別無選擇要關閉英國工廠。



貝倫貝格銀行經濟學家估計，由於脫歐影響，英國經濟 2016 年第 3 季度到 2018 年第 1 季，期間的產出損失達 350 億英鎊。英國 2018 年第 1 季 GDP 僅增長 0.1％，因建築業和製造業下滑。英國商會預測，今年英國會面臨自 2009 年全球經濟陷入嚴重金融危機以來，最疲弱的年度經濟成長。