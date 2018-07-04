港股盤前—人民幣走勢已成中港股市指標

今天推介：龍源（916），昨天股價落後同業。

1）受 A 股週一大跌影響，港股週二復市即裂口低開 337 點，指數在 A 股及人民幣早段走弱下繼續尋底，上午最多曾跌 964 點並跌穿牛証重貨區底部的 28000 點。及後，人行行長易綱及副行長潘高勝開腔維穩人民幣，午後的 A 股及人民幣均止跌回升，恆指跌幅也逐步收窄，收市報 28546 點，下跌 410 點。大市成交按日上升約 15.3% 至 1330 億。滬深港通成交金額按日持平在 152 億，流向方面轉向至淨流出，金額約 28 億。



板塊方面，電力和本地地產股表現較好；個別有好消息支持的公司如中教（839）、國浩（53）、創維（751）也有追捧，中興（763）也因其 A 股突漲停而大升。相反，內房、內銀、內航、水泥、澳門博彩、內地電訊股等則頗弱。（恆大（3333）除外，因公司大額回購）做空方面，佔大市成交回升至 13.5%，為 5 月 31 日後的新高。牛熊証街貨比重依舊為 53:47；重貨區方面，熊証重貨區下移至 28900-28999，牛証則下移至 27900-27999。

簡評：昨天恆指早段的大跌和之後的五百多點回彈，巧合地與人民幣走勢相約；相信經此一役後，人民幣的走勢或被標籤為中港兩地股市表現的指標。離岸價高低位波幅逾 850 點子也應不是行長和副行長三言兩語能衍生，中央干預無私顯見私。在美國對華的關税淸單公佈前讓人民幣上下大震盪，不知又會否觸及川普的神經，指責操控貨幣！



在屠牛後，筆者相信短期再大瀉的機會可能減少了，港股現價亦反映了不少貿易戰的風險，選擇迴避貿易戰的資金也應離場。會否在美股週三休市下來個否極泰來，拭目以待吧；一如以往數天，A 股和人民幣的走勢繼續主宰港股命脈。

2）美國三大指數在週二的半日市高開低走。道指曾一度大漲 137 點，但尾段受金融及科技股拖累，收市倒跌 132 點或 0.54%。標指和納指則分別下跌 0.49% 及 0.86%。納指回軟，因有報道指劍橋分析挪用數據事件的調查範圍擴大，拖累 Facebook 股價；加上美國晶片公司美光，據報在一宗與台灣聯電的侵權訴訟中敗訴，將被禁止在中國市場銷售其部分晶片產品。VIX 恐慌指數上升 3.5%。十年期國債債息回落至 2.833%。雖然沙地阿拉伯內閣確認，準備在必要時動用石油閒置產能，紐約期油依然反覆上揚。港股 ADR 下跌 147 點，相當於恆指 28398 點水平。

3）新股訊息 ：

基石控股（1592）今天開始買賣，昨耀才暗盤以最低位 0.36 元收市，較招股價 0.4 元，跌 10%。

棠記控股（8305）今天開始買賣，昨耀才暗盤報收 0.33 元，較招股價 0.3 元升 10%。