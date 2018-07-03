農業銀行(01288-HK)增發A股募資千億先決條件已獲全部達成

農業銀行(01288-HK)公布，載於該行與匯金公司、財政部、中國煙草總公司、上海海煙投資管理有限公司、中維資本、中國煙草總公司湖北省公司及新華保險(作為認購方)簽訂的附條件生效的股份認購協議先決條件已獲全部達成，該行已於2018 年7月2日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成了本次非公開發行項下股份的相關登記及限售手續。

本次非公開發行的股票種類為境内上市人民幣普通股(A股)，募集資金總額為人民幣1000億元，發行數量約為251.89億股。本次非公開發行費用及募集資金淨額分别為人民幣10,801,173元和人民幣99,989,198,827元，募集資金將全部用於補充該行核心一級資本。

該行已於2018年7月2日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成了本次非公開發行項下股份的相關登記及限售手續。根據前述限售期安排，匯金公司、財政部所認購的本次非公開發行的股份預計將於2023年7月2日上市流通(如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第一個交易日)，中國煙草總公司、上海海煙投資管理有限公司、中維資本、中國煙草總公司湖北省公司、新華保險所認購的本次非公開發行的股份計將於2021年7月2日上市流通(如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第一個交易日)。

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