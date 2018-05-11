威潤首季EPS0.5元轉盈 4月專案遞延 業績下滑 擬發行限制型股票留才

威潤 (6465) 公告首季財報，單季毛利率下滑到 44%，本業虧損 368 萬元，較上季近 600 萬元減少，在業外利益貢獻下，稅後淨利 1429 萬元，EPS0.5 元。4 月營收方面，受美、日部分專案遞延影響，單月營收 1296 萬元，月減 32.24%，較去年同期減少 47.11%，為今年低點，累計前 4 月營收達 6919 萬，年減 15%。



威潤首季營收 5623 萬元，較去年同期減少 1.16%，較上季成長 5.78%。該公司指出，因應部分市場對價格敏感度提高，彈性調整產品售價致毛利率下滑，但仍維持約 44% 的水準。



獲利方面，首季本業仍小虧 368 萬元，為連續第二季虧損，但業外利益進帳，稅後轉虧為盈，來到 1429 萬元，年增 14.96%。EPS0.5 元。



威潤表示，今年下半年開始多款 4G LTE 新產品將陸續導入客戶大型專案，對於營收與獲利都有正向挹注，可望帶動全年營收重返成長軌道。



另該公司為吸引及留任公司所需人才、激勵員工及提升同仁向心力，董事會通過發行限制型股票，擬發行限制員工權利新股普通股 30 萬股，占已發行股份總數 30,072,585 股之 1%。



威潤說明，預計發行限制員工權利新股費用化後，對未來五年營收影響甚微，主要希望透過這次發行的新股，作為激勵獎酬計畫，留任公司所需關鍵人才，激勵員工提升向心力及歸屬感，並吸引更多優秀人才加入團隊，以強化公司長期軟性競爭力。

