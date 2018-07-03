李小加：中國債市獨缺衍生產品風險工具

香港交易所(00388-HK行政總裁李小加，於7月3日出席債券通周年論壇上表示，全球最大的衍生產品市場，是債券衍生產品市場。然而中國債市卻一直缺乏這個重要的風險管理工具，他認為原因可追溯至25年前一次債券期貨事件，不過他認為基本上不債券期貨市場問題，而是屬內幕交易、制度問題。他又提出，在談債券市場發展時，中國作為大國，更應與美國、英國、德國作比較，而不少新興市場。
債券通開通一周年後，下一步要走的方向，中國人民銀行金融市場司司長紀志宏認為，是要完善功能，加強風險管理，發展衍生品、回購等產品；並增加流動性，完善做市商制度，優化價格發現，更精細計算收益率。被問及債券通可時南向開通？他回應技術上已具備基礎，但要搜集市坦投資人需求信息，轉換成本是否足夠低等。
中國人民銀行貨幣政委二司司長雷穎勵認為，下一步可增加資本賬可兌換程度，取消不必要的限制，做好風險防範，甚至雙向流動。但開放進程需要循序漸進，中國仍沒有強大能力抵抗風險；近期美元走強，已令不少新興市場債股匯顯著下滑。
香港金融管理局副局長余偉文認為，只要稅務等政策更為明確，就會增加流動性；企業債市場潛力仍待發現，讓國際評級機構進入市場，了解企業償付能力，將可吸引更多投資者進入中國債市。被問及近期人民幣顯著貶值，會否影響香港外匯基金對人民幣的投資策略？他回應對人民幣投資屬長期性，不會因短期匯率改變而調整，這亦是一般主權基金、央行的投資策略，而他對中國經濟前景有信心。
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