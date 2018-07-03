雷科5月每股盈餘0.59元 機台設備訂單拉長至年底

雷科 (6207) 公布 5 月稅後純益 4900 萬元，較去年同期增 308%，每股盈餘 0.59 元，較去年同期增 321%。雷科受惠被動元件產品緊缺，法人預估該公司今年業績可望逐季成長。 雷科主要從事表面黏著元件、SMD 捲裝材料等，及各類被動元件機台設備，機台設備部分皆以自製為主，包括雷射修阻機、調阻機、鑽孔機等。法人表示，機台占公司營收約 5 成多，包材則占約 3 成多。



法人分析，被動元件相關產品持續呈現緊缺狀態，在供應商擴增產能下，上游廠雷科受惠其中。加上客戶端新增產能陸續到位，及機台設備訂單也拉長到年底，預估該公司營收至第三季都將有不錯表現。



雷科去年營收、毛利率同步攀升，全年獲利 2.28 億元，每股盈餘 2.74 元。觀看雷科 5 月營收 2.29 億元，較 4 月倍增。