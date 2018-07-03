港股盤中：恒指大跌2.73% 濠賭股、內房股集體重挫

國際貿易爭端的擔憂令股市不安，川普發表對歐貿易態度強硬講話，歐盟也揚言將採取報復性反制措施。港股今 (3) 日開低走低，一度大跌逾 3%，濠賭股和內房股集體重挫，大盤更一度跌破 28000 點大關，截至午間收盤，恒指稍為回升，跌 2.73%，報 28162.92 點。

圖：新浪財經

港股今日低開 338 點，因貿易戰問題迫近、人民幣再度貶值和德國政局的不穩定。全球股市齊避險而下滑，恒指亦跟隨大幅下跌，最多一度跌 964 點，低見 27990 點，跌破 28000 點大關。

港股上半年創下歷史新高後回落，累計跌近千點。但 7 月開局首日已跌近千點，憂慮情緒頗為嚴重。

澳門 6 月賭收遜預期，令濠賭股大跌，永利澳門 (1128-HK) 跌 6.93%，報港幣 23.5 元；銀河娛樂 (0027-HK) 跌 7.33%，報港幣 56.3 元；美高梅中國 (2282-HK) 跌 6.59%，報港幣 17 元；澳博控股 (0880-HK) 跌 3.89%，報港幣 9.38 元。

多項房地產相關調控政策出台，包括：「五限」升級或範圍擴大、棚改貸款收緊、貨幣化改實物化、七部委聯合治理房地產亂象等，顯示中央調控政策在短期內不會放鬆。

內房股今應聲重挫，中國恒大 (3333-HK) 跌 6.6%，報港幣 18.68 元；融創中國 (1918-HK) 跌 5.28%，報港幣 26 元；富力地產 (2777-HK) 跌 3.79%，報港幣 15.24 元；碧桂園 (2007-HK) 雖有「賣屋王」加持，仍跌 6.232%，報港幣港幣 12.94 元。

新浪財經引述華盛資本證券高級分析師 louis 表示，7 月正是中美貿易戰的開始，同時德國總理梅克爾正準備跟聯合政府作最後的對話。市場憂慮，如此刻梅克爾下台，德國政府有任何動盪，更嚴重的問題即時湧出。此外，歐盟將聯手向美國報復，將美國進口貨品加徴關稅，約 2940 億美元，令經貿再添隱憂，為股市帶來不確性加深。

截至港股午間收盤，滬港通資金流向方面，滬股通淨流入人民幣 12.1 億元，港股通 (滬) 淨流出人民幣 8.93 億元。

深港通資金流向方面，深股通淨流出人民幣 8.71 億元，港股通 (深) 淨流出人民幣 2.4 億元。

滬股通中資金流入最多的是中航沈飛，淨流入人民幣 2478 萬元，其次為華魯恒升、三六零、中國重工、航發科技。資金流出最多的南京新百，淨流出人民幣 3.57 億元。

深股通中資金流入最多的為航發控股，淨流入人民幣 8203 萬元，其次為冀東裝備、紫光國徽、大富科技、航太科技。資金流出最多的蘇甯易購，淨流出人民幣 3.38 億元。

半日滬股通交易額度剩餘人民幣 507.9 億元，港股通交易額度剩餘人民幣 428.958 億元。