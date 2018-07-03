港股盤中：恒指大跌2.73% 濠賭股、內房股集體重挫

國際貿易爭端的擔憂令股市不安，川普發表對歐貿易態度強硬講話，歐盟也揚言將採取報復性反制措施。港股今 (3) 日開低走低，一度大跌逾 3%，濠賭股和內房股集體重挫，大盤更一度跌破 28000 點大關，截至午間收盤，恒指稍為回升，跌 2.73%，報 28162.92 點。
港股今日低開 338 點，因貿易戰問題迫近、人民幣再度貶值和德國政局的不穩定。全球股市齊避險而下滑，恒指亦跟隨大幅下跌，最多一度跌 964 點，低見 27990 點，跌破 28000 點大關。
港股上半年創下歷史新高後回落，累計跌近千點。但 7 月開局首日已跌近千點，憂慮情緒頗為嚴重。
澳門 6 月賭收遜預期，令濠賭股大跌，永利澳門 (1128-HK) 跌 6.93%，報港幣 23.5 元；銀河娛樂 (0027-HK) 跌 7.33%，報港幣 56.3 元；美高梅中國 (2282-HK) 跌 6.59%，報港幣 17 元；澳博控股 (0880-HK) 跌 3.89%，報港幣 9.38 元。
多項房地產相關調控政策出台，包括：「五限」升級或範圍擴大、棚改貸款收緊、貨幣化改實物化、七部委聯合治理房地產亂象等，顯示中央調控政策在短期內不會放鬆。
內房股今應聲重挫，中國恒大 (3333-HK) 跌 6.6%，報港幣 18.68 元；融創中國 (1918-HK) 跌 5.28%，報港幣 26 元；富力地產 (2777-HK) 跌 3.79%，報港幣 15.24 元；碧桂園 (2007-HK) 雖有「賣屋王」加持，仍跌 6.232%，報港幣港幣 12.94 元。
新浪財經引述華盛資本證券高級分析師 louis 表示，7 月正是中美貿易戰的開始，同時德國總理梅克爾正準備跟聯合政府作最後的對話。市場憂慮，如此刻梅克爾下台，德國政府有任何動盪，更嚴重的問題即時湧出。此外，歐盟將聯手向美國報復，將美國進口貨品加徴關稅，約 2940 億美元，令經貿再添隱憂，為股市帶來不確性加深。
截至港股午間收盤，滬港通資金流向方面，滬股通淨流入人民幣 12.1 億元，港股通 (滬) 淨流出人民幣 8.93 億元。
深港通資金流向方面，深股通淨流出人民幣 8.71 億元，港股通 (深) 淨流出人民幣 2.4 億元。
滬股通中資金流入最多的是中航沈飛，淨流入人民幣 2478 萬元，其次為華魯恒升、三六零、中國重工、航發科技。資金流出最多的南京新百，淨流出人民幣 3.57 億元。
深股通中資金流入最多的為航發控股，淨流入人民幣 8203 萬元，其次為冀東裝備、紫光國徽、大富科技、航太科技。資金流出最多的蘇甯易購，淨流出人民幣 3.38 億元。