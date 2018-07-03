羅兵咸永道料香港今年有望成為全球最大IPO市場

羅兵咸永道對本港IPO市場持樂觀態度，認為香港有望在2018年創下新IPO上市宗數記錄。香港市場有望成為全球最大IPO市場，全年集資總額或將達到2000億至2500億港元。今年上半年香港市場共有108宗新股上市，較去年同期增長50%，募集資金總額達504億港元，較去年同期下降約8%。

羅兵咸永道企業客戶主管合夥人黃煒邦稱，上半年已有108宗新股上市，而目前有約200宗左右交表處理中的上市申請，且超過七成為申請主板上市；預計約有5-8間集資額超過50億的新股將會成功於香港上市；此外，相信約有90家申請GEM上市企業，因此香港市場新股集資有望達到全球首位。但他亦指出，市況波動、中美貿易戰等因素一會帶來影響，但即便有波及相信香港仍可穩守全球前三地位。

近期多家新經濟股赴港上市後表現卻差強人意，以同股不同權架構上市的小米（01810-HK）市場反應亦遜於預期，羅兵咸永道資本市場服務合夥人稱同股不同權等新的改革措施推出仍需要給多一些時間長遠考察，而不應該以單一企業去做定論。

至於內地推行CDR，黃煒邦稱這一改革可以使海外上市企業更加方便回歸A股，同時發行成本更低，大方向上持支持態度，但還有很多細節亦需要多加考慮，相信第一間發行CDR的企業有望於今年下半年出現。

文：鄒舒惠

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