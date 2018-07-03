昇陽光電第二季營收11.18億元 季減15% 恐難擺脫虧損

昇陽光電 (3561) 公布 6 月合併營收為 4.58 億元，月增率 53.26%，年減率 31.8%，第二季營收 11.18 億元，季減率 15%，年減率 38%，中國發改委於 5 月 31 日發布《關於 2018 年光伏發電有關事項的通知》，調降 2018 年度太陽能上網電價(FiT)，市場需求下滑，太陽能供應鏈報價下跌，昇陽光電第二季恐難擺脫虧損。中國為全球最大太陽能市場，日前所發布最新 2018 年度各類型太陽能補助計畫暫停下發地面電站指標，導致全年需求大幅下滑到 31.6GW 左右，較前一年大幅衰退 40%。



中國縮減太陽能發電補助規模，太陽能矽晶圓、電池、模組跌價壓力沈重，這對於台灣太陽能產業挑戰更大，昇陽光電自 2016 年第三季以來，到今年第一季連續虧損七個季度，第二季營收 11.18 億元，季減率 15%，就目前市況、營收規模來看，轉盈機率很低。



去年昇陽光電全年營收 62.82 億，出貨達成率為 80%，主要中國市場大力推行 PERC 單晶產品，進而壓縮一般多晶、PERC 多晶產品，其 8 成產能以多晶為主，受迫於單晶產品搶食市場，致使出貨未達目標；另外，同年 10 月底一場火災損及產線，影響公司近 40% 的產能。



新日光 (3576)、昱晶 (3514) 以及昇陽光電三家公司展開三合一合併作業，「聯合再生能源」新公司組織將採取事業部制，分為如下五個事業部：矽晶圓部分(昱成)，長晶 1GW、切片 500MW；電池事業部，產能約 5GW；模組事業部，產能將逐年由 800MW 逐步擴充至 3GW，以及電廠系統開發部、新事業投資部。