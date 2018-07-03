染料價格淡季繼續上漲 龍頭公司業績有望超預期

據悉，7月2日活性染料價格再次上漲，其中活性黑報價上漲0.5萬/噸至4.8萬/噸。

申萬宏源報告稱，環保高壓力度不減，供給短期難以恢復，下半年旺季臨近，預計染料價格仍有望繼續上漲。目前蘇北化工園區僅個别企業公告復産，灌雲、灌南等園區仍無明確復産時間，環保設施齊全的龍頭企業預計最早也將在7月底左右復産，無法滿足整改要求的中小企業則將進一步推後。而隨著金九銀十旺季臨近，需求端將繼續支撐染料價格上行。根據最新出台的《江蘇沿海化工園區(集中區)整治方案的通知》，整改驗收工作將持續到2019年9月，無法達標的中小企業將關停退出，行業格局有望持續優化。

個股方面，可關註浙江龍盛(600352-CN)、閏土股份(002440-CN)。浙江龍盛具有分散染料約14萬噸、活性染料約6萬噸，閏土股份具有分散染料11萬噸，活性染料6萬噸;分散染料漲價1000元/噸，對應浙江龍盛、閏土股份EPS增厚分别為0.04、0.12元/股，活性染料漲價1000元/噸，對應EPS增厚分别為0.02、0.07元/股。浙江龍盛未受環保影響，最為受益，此外其中間體間苯二酚供需長期處於緊平衡，價格持續上漲，目前價格約12萬/噸，公司3萬噸産能，價格每上漲1萬/噸，EPS增厚約0.08元。閏土股份雖然蘇北子公司暫時關停，主要涉及中間體生産，目前公司中間體庫存充足，影響不大。其餘關註吉華集團(603980-CN)、安諾其(300067-CN)。

來源：證券時報

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