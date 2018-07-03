四大證券報齊發聲：A股大跌是非理性的過度反應

昨日(7月2日)上證指數跌破2800點整數關口，跌幅2.52%，今日四大證券報繼續聲援股市，認為股票質押風險不宜誇大，A股大跌是非理性的過度反應，我們有著穩中向好的宏觀經濟運行基礎，市場環境逐步得到淨化，市場整體估值已趨於歷史低點。

中國證券報：股票質押風險不宜誇大

近期股市震蕩調整，一些市場人士過分誇大股票質押風險，將理論上的平倉風險簡單等同於對二級市場的實際衝擊等誤解普遍存在。首先，在觸及平倉線前後，大部分券商都會選擇與客戶協商，請客戶補充質押、提供房産等其他擔保或要求部分還款，以降低風險。而上周(2018年6月25日至29日)兩市日均實際平倉金額約2100萬元，佔觸及平倉線金額的比例不到萬分之一，對二級市場影響非常有限。另外，在減持新規限製下，即使觸及平倉線，還必須遵守90日内通過競價減持不得超過相應股票總股本1%的限製。

證券日報：A股大跌是非理性的過度反應

作為A股市場的堅定投資者，我們要明了，A股市場此時的大跌屬於非理性，是對國際經濟形勢的過度反應。對於A股市場來說，我們有著穩中向好的宏觀經濟運行基礎，市場環境逐步得到淨化，市場整體估值已趨於歷史低點，上市公司業績穩中有升，投資者回報節節拔高，外資入市規模不斷增加。凡此種種，都足以支撐A股穩健運行。

上海證券報：A股底部特徵增多

昨日上證指數跌破2800點整數關口，白馬股集體補跌，悲觀情緒再度來襲。而在經歷過數輪牛熊行情的私募看來，A股的底部特徵越來越明顯，目前是播種階段，手握優質核心資産，時間會成為朋友，未來大概率會跑赢市場。

證券時報：産業資本積極“抄底”

在市場大跌之際，上市公司密集公告回購預案、進展，高管增持等事項。據不完全統計，滬深兩市昨日超過20家上市公司公布了前期回購進展，超過10家公司公布增持計劃或進度。

據Wind統計，6月份發生了超過160次上市公司回購，平均單次回購金額約4000萬元左右。另外，從披露的進展來看，多家上市公司累計回購金額已超過1億元。

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