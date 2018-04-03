普華永道：下半年將有百億大型IPO登場 鞏固香港領先地位

普華永道昨 (2) 日發表報告披露，香港主板 IPO 公司數目由去年首季的 21 家上升至今年首季的 36 家；GEM(創業板) 的數目亦由 19 家升至 33 家。今年首季 IPO 集資總額為 243 億元 (港元，下同)，較去年同期升 81%。不過，去年首季有 9 家創業板新股公司，掛牌首日股價升幅較招股價升逾 2 倍，今年全遭滑鐵爐。

香港《文匯報》報導，普華永道發表的《2018 年首季首次上市集資回顧及展望》報告披露，去年首季有 40 家新上市公司，而今年首季則有 69 家。整體上市宗數及集資總額都較去年同期增加，創業板比以往更活躍。工業類股份 IPO 仍佔最大比重，但資訊科技及電訊類上市活動較去年同期明顯增多。

報告預期，今年上市集資需求強勁，外圍因素及市場波動暫未對資本市場造成太大影響。下半年將有數間超過 100 億元的大型 IPO，有助鞏固香港 IPO 市場領先地位。惟利率趨升、地緣政經局勢變化，帶來不確定因素，有可能影響市場情緒，增加企業 IPO 集資難度。此外，大陸 A 股推動存託憑證 (CDR)，有助企業靈活運用香港及大陸 IPO 平台集資，對兩地資本市場發展及互補帶來正面幫助。

該行預計，今年將有 150 家新股上市，集資 2000 億至 2500 億元，其中主板將有約 80 家公司上市，共籌 1930 億至 2430 億元；創業板將有約 70 家，集資約 70 億元。

值得留意的是，創業板新股公司掛牌首日的表現，今年明顯遜色於去年。普華永道統計，去年首季總共有 9 家創業板公司，首日收盤價的升幅較招股價升逾 2 倍，其中升幅在 2 倍至 5 倍、5 倍至 10 倍、10 倍至 30 倍這 3 個區間的，各有 3 家公司。反觀今年首季，創業板公司首日表現最好的升幅為 1 倍至 2 倍，共有 3 家公司；2 倍以上升幅的一家都無。

至於主板市場，今年首季有 2 間公司首日收盤價錄得 2 倍以上的升幅，去年則掛零。不過，今年有 3 家公司首日收盤價較招股價下跌 1 至 3 成，去年僅有 1 家公司下跌 1 至 3 成。

分析認為，今年新股上市首日的炒作程度有所收斂，有兩大原因。第一與大盤表現有關，去年首季港股剛剛開始強勢反彈，恒指累漲 2300 點或 10.46%，扭轉 2016 年第 4 季下挫 5.57% 頹勢，投資者對股市前景普遍較為樂觀，炒作熱情自然較高。而今年首季，恒指僅累漲 0.6% 或 174 點，加上中美貿易戰等不利因素的影響，投資者的取向會相對謹慎。

另一個原因是有「股壇長毛」之稱的 David Webb，去年 5 月發表報告將 50 間公司列為「迷之網絡」，呼籲股民勿沾手這 50 檔股份，其中超過 1/3 是「8 字頭」的創業板公司。

David Webb 指責部分公司有泡沫，已被證監警告股權過度集中；另外部分則是公司管理層為自身利益，刻意持有這些泡沫股。亦有部分上榜原因是公司有大量投資，但投資權益披露不足。該報告引起市場廣泛關注，一定程度上也增加了投資者對創業板公司的戒心。