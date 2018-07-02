脫歐大移民：英國民眾申請歐盟國籍數大幅成長

自英國脫歐公投以來，英國公民開始積極的申請歐盟國籍。

數據顯示，2017 年共有 12994 名英國公民獲得了歐盟國籍，這個數字較 2016 年的 5025 位成長了許多，而此前 2015 年這個數字只達 1800。

申請歐盟國家國籍的英國民眾數目 數據來源：BBC

英國民眾在脫歐之後最嚮往的國家為德國，申請入籍數從 2015 年的 594 例，大幅上升到 2017 年的 7493 筆。如英國民眾可從父母血緣證實歐洲身份，平均 3 週內即可獲得新護照及雙重國籍。

2017 年申請歐盟護照的總數約為 2015 年的 7 倍，這個急遽增長在許多歐盟國家裡都是一致的。法國是第 2 最受歡迎的國籍，從 2015 年的 320 件增加到去年的 1518 筆，再來是比利時，增長率從 127 位到 1381 筆。

愛爾蘭的數量從 2015 年的 54 個增加到 2017 年的 529 筆，大約 10 倍成長。

據了解，英國人民的新國籍將保證未來英國脫歐後在整個歐盟旅行、生活、和工作的權利，並且還可以將這些權利傳遞給他們的子孫。在大多數情況下，申請者也保留了英國國籍，因此成為雙重國籍。

符合國家要求的英國公民在脫歐後仍然可以申請歐盟護照，但對於一些國家來說可能會出現問題。例如德國只允許與歐盟國家內的雙重國籍 (英國脫歐後便不是歐盟國家)。